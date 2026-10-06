John Herdman Ungkap Alasan Pilih Bek Jadi Eksekutor Penalti Timnas Indonesia di Final ASEAN Cup 2026

JawaPos.com – Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengungkap alasan memilih sejumlah pemain belakang sebagai eksekutor penalti saat menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Dalam konfrensi pers setalah pertandingan, Herdman mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan ketenangan, ketepatan, dan performa pemain selama menjalani persiapan tendangan penalti.

Herdman menilai pemain yang menunjukkan kemampuan paling klinis dan percaya diri layak dipercaya dalam situasi penentuan seperti adu penalti.

Herdman mengatakan seluruh pemain mendapat kesempatan berlatih sebagai calon eksekutor sebelum pertandingan, kemudian tim pelatih melakukan penilaian terhadap hasil latihan tersebut.

Dari evaluasi tersebut, Kevin Diks, Elkan Baggott, Dean James, dan Shayne Pattynama dipilih untuk menjalankan tugas sebagai penendang penalti Indonesia.

Herdman menyebut para pemain tersebut tampil lebih tenang dan memiliki penyelesaian yang lebih meyakinkan dibandingkan sejumlah penyerang yang dinilai kurang percaya diri ketika berlatih.

Keputusan tersebut terbukti membuahkan hasil setelah Indonesia berhasil melewati Thailand melalui drama adu penalti dengan skor 4-2 setelah kedua tim bermain imbang 2-2 selama 120 menit.