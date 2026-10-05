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Antara
Senin, 5 Oktober 2026 | 17.18 WIB

Jorge Jesus Tetap Buka. kans Ronaldo Main di Timnas Portugal, Ini Syaratnya

Jorge Jesus dan Cristiano Ronaldo. (Instagram @jorgejesus) - Image

Jorge Jesus dan Cristiano Ronaldo. (Instagram @jorgejesus)

JawaPos.com - Pelatih timnas Portugal Jorge Jesus, masih membuka peluang Cristiano Ronaldo kembali memperkuat Selecao das Quinas

Hal itu menyusul keputusan sang megabintang meninggalkan pusat latihan Portugal di Kopenhagen.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 pada lanjutan matchday keempat UEFA Nations League 2026/27 pada Senin.

“Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Bagi saya, semuanya masih terbuka. Cris harus memutuskan apa yang ingin dia lakukan dalam hidupnya sendiri,” kata Jorge Jesus yang dikutip Fabrizio Romano.

Jesus menegaskan Ronaldo masih bisa dipertimbangkan untuk masuk skuad Portugal berikutnya selama sang pemain tetap aktif bermain di level klub dan masih memiliki keinginan untuk membela negaranya.

“Bila Cris masih bermain dan ingin berada di tim nasional, kenapa tidak?” ujar Jesus.

Pernyataan tersebut muncul setelah Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan Portugal pada jeda internasional.

Penyerang berusia 41 tahun itu hanya menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan ketika Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 saat matchday kedua UEFA Nations League 2026/27 pada 28 September.

Kepergian Ronaldo dari pemusatan latihan sempat menimbulkan spekulasi mengenai masa depannya bersama timnas Portugal.

Ronaldo diketahui meninggalkan skuad setelah berbicara dengan Presiden Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) Pedro Proenca dan menyatakan akan menjelaskan alasan pada kesempatan berikutnya.

Meski demikian, Jesus berusaha meredakan situasi tersebut. Pelatih berusia 72 tahun itu menyebut tidak ada masalah antara dia dan Ronaldo, melainkan hanya terjadi kesalahpahaman yang menurutnya mudah diselesaikan.

“Tidak ada. Semuanya hanya kesalahpahaman. Menurut saya, masalah itu mudah diselesaikan,” kata Jesus.

Pernyataan Jesus sekaligus menunjukkan pintu timnas Portugal belum ditutup untuk Ronaldo. Sang pelatih masih membuka kemungkinan memanggil kembali kapten Portugal tersebut apabila dia tetap bermain di level klub dan ingin melanjutkan karier internasional.

Ronaldo sebelumnya juga telah menyatakan keinginannya untuk terus membela Portugal. CR7 masih memiliki ambisi besar dalam kariernya, termasuk mengejar target mencetak 1.000 gol sepanjang karier sebelum mengakhiri perjalanan sebagai pesepak bola profesional. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
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