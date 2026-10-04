Prediksi Kosovo vs Austria: Tuan Rumah Siap Bikin Kejutan, Tim Tamu Incar Kemenangan

JawaPos.com - Kosovo akan menjamu Austria pada matchday keempat UEFA Nations League 2026/2027 League B Grup 3. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Fadil Vokrri, Pristina, Minggu (4/10/2026) pukul 23.00 WIB.
Duel Kosovo vs Austria menjadi salah satu pertandingan penting di Grup B3 karena kedua tim saat ini berada di dua posisi teratas klasemen.
Austria datang sebagai pemuncak grup dengan koleksi tujuh poin dari tiga pertandingan, sementara Kosovo berada di posisi kedua dengan empat poin.
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Austria memiliki peluang untuk semakin menjauh dari kejaran Kosovo apabila kembali meraih tiga poin. Sebaliknya, tuan rumah membutuhkan kemenangan agar persaingan di papan atas grup kembali terbuka.
Pertemuan pertama kedua tim menjadi modal tersendiri bagi Austria. Dalam pertandingan yang berlangsung di Wina pada 27 September lalu, Austria mampu mengalahkan Kosovo dengan skor 3-1.
Hasil tersebut memperlihatkan perbedaan produktivitas kedua tim sejauh UEFA Nations League musim ini. Austria sudah mencetak delapan gol dalam tiga pertandingan, sedangkan Kosovo baru mengoleksi dua gol.
Austria memulai perjalanan di grup dengan hasil yang cukup meyakinkan. Tim asuhan Ralf Rangnick tersebut mampu memanfaatkan peluang dengan baik dan menunjukkan kualitas serangan yang membuat mereka menjadi tim paling produktif di Grup B3.
Namun, Austria juga belum sepenuhnya konsisten. Pada pertandingan terakhir, mereka sempat tertinggal dua gol ketika menghadapi Republik Irlandia di Dublin.
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