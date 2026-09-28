Sayed Abu Farchi Tuai Sorotan Usai Selebrasi Berujung Pengusiran dalam Laga Israel Kontra Austria

Pemain Israel tuai sorotan usai selebrasi berujung pengusiran dalam laga kontra Austria (Al-Jazeera)
JawaPos.com – Pemain sepak bola Israel, Sayed Abu Farchi, diusir dari lapangan setelah melakukan selebrasi gol dengan menirukan gerakan menembak dalam pertandingan UEFA Nations League melawan Austria.
Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Jum'at (25/9), Abu Farchi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-55 melalui sundulan setelah Austria lebih dahulu unggul lewat penalti Romano Schmid pada babak pertama.
Setelah mencetak gol, pemain berusia 20 tahun itu berlari menuju sudut lapangan, mengambil bendera pojok, lalu menggunakan tiangnya untuk melakukan gerakan yang menyerupai tembakan.
Wasit kemudian memberikan kartu kuning kedua kepada Abu Farchi, hanya empat menit setelah ia menerima kartu kuning pertamanya, sehingga penyerang Colorado Rapids tersebut harus meninggalkan lapangan.
Berdasarkan aturan IFAB, pemain diperbolehkan merayakan gol, tetapi dapat dikenai peringatan jika melakukan selebrasi yang dianggap provokatif, mengejek, atau menghasut.
Kartu merah tersebut membuat Israel harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain ketika skor masih imbang 1-1.
Austria akhirnya kembali unggul pada menit ke-90 melalui Phillipp Mwene setelah menerima umpan silang Paul Wanner.
Sasa Kalajdzic kemudian mencetak gol tambahan pada masa injury time untuk memastikan Austria menang 3-1 atas Israel. Abu Farchi pun menjadi sorotan setelah selebrasi golnya berujung pengusiran dalam pertandingan tersebut.
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