Lewandowski Tiru Selebrasi Yamal, Cetak Hat-Trick untuk Polandia

Robert Lewandowski meniru selebrasi Lamine Yamal setelah mencetak hat-trick saat Polandia menang 6-0 atas Rumania. (Instagram @_rl9)
JawaPos.com - Robert Lewandowski punya cara unik untuk merayakan hat-trick saat Polandia melumat Rumania 6-0 dalam laga ketiga fase league UEFA Nations League, Sabtu (3/10).
Penyerang 38 tahun itu meniru selebrasi khas mantan rekan satu timnya di FC Barcelona, Lamine Yamal. Yakni, dengan berlari ke pojok lapangan lalu meletakkan tangannya di tiang bendera.
Selebrasi di Stadion Nasional Warsawa itu menjadi penutup malam spesial Lewandowski. Dia mencetak hat-trick ketujuh bersama timnas Polandia, sekaligus menambah koleksi gol internasionalnya menjadi 92.
Dia kini hanya terpaut dua gol dari Romelu Lukaku (Belgia) yang berada di posisi kelima daftar pencetak gol internasional terbanyak dengan 94 gol.
"Saya merasa kekuatan saya telah kembali," ujar Lewandowski kepada TVP Sport. Sebelumnya, dia memang sempat merasa jet lag karena harus terbang jauh dari Amerika Serikat.
"Itu adalah perjalanan pertama saya, dan di usia sekarang, tidaklah mudah untuk melakukan persiapan dengan optimal," lanjut penyerang klub MLS Chicago Fire itu.
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