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Antonius Oskarianto Adur
Minggu, 4 Oktober 2026 | 00.22 WIB

Donnarumma Ungkap Momen Spesial di Stade de France, Italia 1-1 Prancis!

Donnarumma tampil gemilang dengan banyak penyelamatan saat Italia dan Prancis bermain imbang 1-1 di UEFA Nations League, (FIGC)

JawaPos.com - Tim nasional Italia berhasil menahan imbang tim nasional Prancis di UEFA Nations League. Laga yang berakhir dengan skor 1-1 tersebut dimainkan di Stade de France, Sabtu (3/10).

Kembali bermain di Paris disambut dengan bahagia oleh Gianluigi Donnarumma. Ia juga senang bisa kembali bertemu dengan rekan setimnya semasa bermain di PSG.

"Selalu menyenangkan untuk kembali ke Paris. Ini adalah pertandingan spesial bagi saya. Sangat fantastis bertemu begitu banyak teman lama. Kami menampilkan performa yang luar biasa. Selalu menyenangkan bermain di Stade de France dan suasananya sangat bagus malam ini," kata Gianluigi Donnarumma yang dikutip dari laman resmi UEFA, Sabtu (3/10).

Kiper berusia 27 tahun tersebut mengungkapkan bahwa tendangan Adrien Rabiot merupakan penyelamatan tersulit yang dilakukannya. Meski kebobolan satu gol dari Michael Olise, Donnarumma tetap bangga bisa menampilkan performa terbaiknya.

"Saya rasa penyelamatan dari tendangan Adrien Rabiot adalah yang paling sulit, tetapi semua penyelamatan bagi seorang kiper itu sulit. Saya sangat senang bisa membantu tim saya menampilkan performa yang bagus," pungkas kiper Manchester City itu.

Performa Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma menjadi kiper utama timnas Italia. Sang kapten bermain selama 90 menit dan melakukan 34 umpan akurat.

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Secara statistik permainan, Donnarumma banyak melakukan penyelamatan. Melansir Fotmob, ia mencatatkan tujuh penyelamatan dan kebobolan satu gol.

Dengan ketangguhan Donnarumma, timnas Italia bertengger di posisi ketiga klasemen Nations League. Di laga selanjutnya, Azzurri akan menghadapi Turki pada 6 Oktober.

Editor: Edi Yulianto
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