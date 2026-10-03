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M Shofyan Dwi Kurniawan
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 20.39 WIB

Alvaro Arbeloa Didakwa FA Usai Singgung Wasit dan Manchester United

ig @arbeloa - Image

ig @arbeloa

JawaPos.com - Alvaro Arbeloa harus berurusan dengan Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) setelah komentarnya mengenai wasit dan Manchester United usai pertandingan Fulham di Premier League.

Pelatih Fulham tersebut didakwa melakukan pelanggaran setelah menyebut bahwa wasit "tidak akan membiarkan Manchester United kalah" ketika Setan Merah mencetak gol penyama kedudukan pada menit-menit akhir di Craven Cottage.

Pertandingan yang berlangsung pada 20 September itu berakhir 1-1. United sempat berada dalam posisi sulit sebelum Matheus Cunha mencetak gol pada menit ke-89 melalui tembakan yang mengenai pemain lawan dan mengubah arah bola.

Hasil tersebut membuat United membawa pulang satu poin, meski penampilan mereka dinilai belum meyakinkan pada awal musim.

Komentar Arbeloa yang Berujung Dakwaan

Usai pertandingan, Arbeloa memberikan komentar mengenai sejumlah keputusan wasit yang menurutnya lebih menguntungkan United.

Melansir ESPN, dalam wawancara televisi setelah laga, pelatih asal Spanyol itu mengatakan bahwa wasit memberikan "semua pelanggaran" kepada United.

Arbeloa kemudian menyinggung pertandingan Manchester United sebelumnya melawan Manchester City, termasuk keputusan VAR yang menjadi sorotan.

"Saya tahu setelah pertandingan melawan Man City bahwa mereka [tidak akan] membiarkan Manchester United kalah di sini," ujar Arbeloa.

Komentar tersebut kemudian menjadi perhatian FA.

Editor: Hanny Suwindari
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