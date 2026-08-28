Fulham Menang 3-0 atas AFC Wimbledon, Alvaro Arbeloa Sebut Bukan Pertandingan Mudah

JawaPos.com - Fulham melangkah ke putaran ketiga Carabao Cup setelah menang telak 3-0 atas AFC Wimbledon pada Jumat (28/8). The Cottagers tampil dominan sejak awal pertandingan. Rodrigo Muniz sudah mengancam gawang AFC Wimbledon pada menit ketujuh, tetapi tembakannya masih mampu diamankan kiper Nathan Bishop.

AFC Wimbledon juga sempat memberikan ancaman melalui Andy Yiadom pada menit ke-14. Namun, tendangan jarak jauhnya berhasil ditepis Benjamin Lecomte. Setelah sejumlah peluang terbuang, Fulham akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-37. Emile Smith Rowe mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan dari jarak dekat setelah menerima umpan silang Ryan Sessegnon.

Dilansir dari ESPN, keunggulan itu membuat Fulham semakin percaya diri. Lima menit kemudian, Fulham menggandakan keunggulan melalui Rodrigo Muniz. Pemain asal Brasil itu menyambut umpan silang Kenny Tete dengan sundulan dari tengah kotak penalti yang mengarah ke sudut kanan bawah gawang Bishop. Fulham pun menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0.

Memasuki babak kedua, Fulham tetap memegang kendali permainan. Muniz dan Kevin kembali memperoleh peluang, tetapi Bishop tampil cukup baik untuk mencegah gawang AFC Wimbledon kebobolan lebih banyak. Pelatih Fulham Alvaro Arbeloa kemudian melakukan sejumlah pergantian pemain. Salah satunya adalah memasukkan Macauley Zepa untuk menggantikan Oscar Bobb pada awal babak kedua.

Zepa memberikan energi tambahan di lini serang Fulham dan beberapa kali mengancam pertahanan AFC Wimbledon. Pada menit ke-62, tembakannya dari sisi kanan kotak penalti masih mampu ditepis Bishop. Arbeloa kembali melakukan pergantian pada menit ke-73 dengan memasukkan Gonzalo Garcia dan Cesar Palacios. García pada akhirnya menjadi pemain yang memastikan kemenangan Fulham semakin telak.

Pada menit keempat masa tambahan waktu (90+4), Garcia mencetak gol ketiga Fulham. Garcia menyelesaikan serangan balik cepat dengan tembakan kaki kanan dari sisi kanan kotak penalti yang mengarah ke sudut kanan bawah gawang. AFC Wimbledon sempat memiliki peluang untuk memperkecil ketertinggalan beberapa saat kemudian.

Jayden Stockley melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, tetapi Lecomte masih mampu melakukan penyelamatan. Hingga peluit panjang ditiup, Fulham berhasil mempertahankan keunggulan 3-0 dan memastikan tiket ke babak berikutnya. Usai laga, Arbeloa pun mengaku pertandingan melawan AFC Wimbledon tidak berjalan mudah.

“Itu bukan pertandingan yang mudah. Tidak mudah ketika saya melakukan banyak perubahan. Hanya Oscar yang bermain dari 11 pemain starter pada pertandingan sebelumnya, jadi itu tidak mudah,” ujar Arbeloa dikutip dari situs resmi klub. Meskipun demikian, pelatih asal Spanyol itu menilai para pemain Fulham mampu menjalankan tugas dengan baik.

“Saya pikir para pemain saya melakukan pekerjaan dengan baik. Kami memainkan pertandingan yang serius, dengan usaha, kami mengalirkan bola dengan sangat baik, mempertahankan penguasaan bola, serta berusaha menyerang dan mencetak gol,” lanjutnya.