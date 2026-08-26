Xabi Alonso Ungguli Alvaro Arbeloa dalam Duel Eks Real Madrid di Premier League

Xabi Alonso membawa Chelsea menang 3-2 atas Fulham asuhan Alvaro Arbeloa dalam duel dua mantan pelatih Real Madrid di Premier League. (Dok. IG @chelseafc)
JawaPos.com – Duel beraroma Real Madrid terjadi saat Chelsea menghadapi tuan rumah Fulham FC di Craven Cottage, London, kemarin (25/8). Xabi Alonso, pelatih Chelsea, merupakan entrenador Real Madrid pada paruh pertama musim lalu. Sementara Alvaro Arbeloa, pelatih Fulham, menjadi pengganti Alonso hingga akhir musim.
The Cottagers –sebutan Fulham FC– juga diperkuat dua mantan pemain Real Madrid, yakni striker Gonzalo Garcia dan gelandang Cesar Palacios. Keduanya dimainkan Arbeloa sebagai starter.
Meski berhadapan dengan tiga sosok yang memiliki keterkaitan dengan Real Madrid, Xabi berhasil keluar sebagai pemenang. The Blues –julukan Chelsea– mengungguli Fulham dengan skor 3-2.
”Aku senang menjalani laga pertamaku di Premier League bersama Chelsea dalam sebuah pertandingan yang luar biasa. Aku pun senang bisa merayakan kemenangan ini bersama fans kami,” kata Xabi seperti dikutip dari Football London.
Di sisi lain, meski kalah, Garcia mampu mencetak gol pada menit ke-54. Penyerang muda tersebut pun sukses merebut hati pendukung Fulham. Sebelum laga, fans Fulham meneriakkan chant ”Gon-za-lo”.
Arbeloa juga merasa atmosfer Craven Cottage mengingatkannya kepada Estadio Santiago Bernabeu, kandang Real Madrid.
”Kami memiliki pemain-pemain muda berbakat dan mereka perlu menciptakan gol karena pada akhirnya itu adalah hal terpenting dalam pertandingan sepak bola. Aku berharap dia (Garcia) bisa mencetak banyak gol musim ini,” kata Arbeloa dilansir dari ESPN.
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