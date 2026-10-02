Manchester City dinyatakan bersalah atas tuduhan pelanggaran aturan keuangan Premier League (Bein Sports)
JawaPos.com – Manchester City dinyatakan bersalah atas seluruh tuduhan terkait pelanggaran serius terhadap peraturan keuangan Premier League selama periode 2009/10 hingga 2017/18.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (1/10), Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Komisi independen yang menyatakan klub melakukan berbagai pelanggaran, termasuk terkait laporan keuangan dan sebagian besar tuduhan mengenai kegagalan bekerja sama dalam penyelidikan Premier League.
Komisi juga menemukan bahwa Manchester City menggunakan sejumlah kontrak komersial yang dinilai tidak mencerminkan kesepakatan sebenarnya untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya klub secara artifisial.
Baca Juga:Ramalan Zodiak Gemini Besok Sabtu, 3 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan
Dalam putusannya, Komisi menyatakan Manchester City secara signifikan melanggar batasan pengeluaran yang ditetapkan Liga Premier dan UEFA selama periode tersebut.
Premier League menegaskan bahwa keputusan ini menetapkan fakta mengenai pelanggaran yang terjadi dan menjadi salah satu kasus disipliner paling signifikan dalam sejarah kompetisi.
Namun, sanksi terhadap Manchester City belum ditentukan karena proses disipliner masih berlanjut.
Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi serta menegaskan bahwa klub tetap merasa tidak bersalah atas tuduhan yang diajukan Premier League.
Klub tersebut memiliki waktu hingga 2 Oktober untuk mengajukan banding dan telah menyatakan akan menempuh jalur hukum yang tersedia dengan alasan terdapat kesalahan hukum, prinsip, dan fakta dalam putusan tersebut.
Premier League menyatakan proses selanjutnya, termasuk banding dan penetapan sanksi, akan diupayakan selesai secepat mungkin untuk memberikan kepastian kepada klub, peserta kompetisi, dan para penggemar.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang
Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan
Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik
Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah
Prediksi Skor Azerbaijan vs Liechtenstein di Liga Nations UEFA: Milli Menang Tipis Kejar Promosi
Prediksi Skor Wales vs Norwegia di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022