Vozinha Tak Nyaman dengan Popularitas Baru Setelah Jadi Kiper Heroik Cape Verde di Piala Dunia

JawaPos.com – Kiper Cape Verde, Vozinha, mengaku menyesali ketenaran yang diperolehnya setelah tampil heroik pada Piala Dunia dan menarik perhatian dunia.

Dilansir dari laman Flashscore pada Kamis (1/10), Penjaga gawang berusia 40 tahun yang memiliki nama lengkap Josimar Dias itu mencatatkan tujuh penyelamatan saat Cape Verde bermain imbang 0–0 melawan Spanyol dan dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan.

Penampilannya membuat jumlah pengikut Instagram Vozinha melonjak dari sekitar 50 ribu menjadi lebih dari 20 juta dalam waktu singkat.

Lonjakan popularitas tersebut membuat kehidupan Vozinha berubah drastis karena ia kehilangan sebagian besar privasinya ketika berada di tempat umum.

Vozinha mengaku sering dihampiri orang yang meminta foto atau tanda tangan, bahkan tidak jarang direkam tanpa persetujuannya ketika sedang menikmati waktu pribadi.

Vozinha mengatakan dirinya lebih memilih kehidupan sebelumnya yang jauh dari sorotan publik dibandingkan kehidupan penuh ketenaran yang dijalaninya saat ini.

Meski merasa tidak nyaman dengan popularitas barunya, Vozinha tetap menunjukkan kecintaannya terhadap sepak bola dan Timnas Cape Verde.

Vozinha bahkan membatalkan rencana pensiun untuk kembali memperkuat negaranya dalam upaya meraih tiket ke Piala Afrika.