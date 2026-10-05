Prediksi Skor Timnas Rwanda vs Kenya di Friendly Match 2026

Kenya akan menghadapi Rwanda pada laga uji coba. (Timnas Kenya)
JawaPos.com - Timnas Rwanda akan menghadapi Kenya dalam pertandingan persahabatan internasional di Stadion Amahoro, Kigali, Senin (5/10) pukul 23.00 WIB.
Duel sesama negara Afrika Timur ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk mengukur kekuatan sekaligus melakukan persiapan menghadapi agenda internasional berikutnya.
Rwanda datang dengan modal yang cukup meyakinkan.
Amavubi sedang berada dalam tren positif setelah meraih empat kemenangan secara beruntun dalam pertandingan terakhir.
Dalam periode tersebut, Rwanda berhasil mencetak 11 gol dan hanya kebobolan dua kali.
Catatan itu menunjukkan bahwa tim besutan Stephen Constantine tidak hanya produktif di lini depan, tetapi juga cukup solid ketika bertahan.
Performa tersebut menjadi modal penting bagi Rwanda saat menjamu Kenya.
Bermain di kandang sendiri juga membuat mereka berpeluang tampil lebih agresif sejak awal pertandingan.
Stephen Constantine memiliki sejumlah pemain yang bisa diandalkan untuk menjaga kestabilan permainan.
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