Prediksi Skor Latvia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Sikat Tuan Rumah

Montenegro diprediksi mampu mengalahkan Latvia dalam lanjutan Liga Nations UEFA di Stadions Skonto. (Timnas Montenegro)
JawaPos.com — Latvia diprediksi kembali kesulitan mencetak gol saat menjamu Montenegro di Stadions Skonto, Jumat (2/10/2026) pukul 23.00 WIB dalam lanjutan Liga Nations UEFA.
Montenegro datang dengan modal dua kemenangan dari dua laga dan berpeluang menjaga rekor sempurna, sementara Latvia baru mengoleksi satu poin dari dua pertandingan Grup C.
Montenegro berada di puncak klasemen setelah meraih enam poin dari dua pertandingan Liga Nations UEFA. Hrabri Sokoli membuka kampanye dengan kemenangan dan kemudian menundukkan Armenia 3-2 pada 28 September, meski harus bekerja keras hingga Aleksa Latkovic mencetak gol kemenangan pada menit ke-89.
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Pelatih Mirko Vucinic juga sedang membawa Montenegro dalam tren positif. Dari empat pertandingan terakhir, Montenegro meraih tiga kemenangan dan sekali imbang, dengan total delapan gol yang berhasil dicetak meski hanya sekali menjaga gawang tetap tanpa kebobolan.
Kondisi tersebut kontras dengan Latvia yang masih berada di dasar klasemen dengan satu poin dari dua pertandingan. Tim asuhan Paolo Nicolato bahkan gagal mencetak gol dalam tiga pertandingan terakhir setelah bermain 0-0 melawan Siprus pada laga sebelumnya.
Masalah terbesar Latvia terletak pada produktivitas serangan. Saat menghadapi Siprus, Latvia tidak mampu melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran dan hanya menghasilkan dua percobaan dari dalam kotak penalti yang berasal dari permainan terbuka.
Catatan tersebut menjadi alarm bagi Nicolato karena Latvia juga tidak pernah mencetak lebih dari satu gol dalam sembilan pertandingan terakhir. Dalam 15 pertandingan terakhir di semua kompetisi, Latvia hanya menang dua kali, lima kali imbang, dan delapan kali menelan kekalahan.
Performa di kandang pun belum memberikan banyak alasan untuk optimistis. Latvia kalah dalam lima dari 10 pertandingan kandang terakhir dan hanya meraih satu kemenangan, sementara mereka gagal mencetak gol dalam separuh pertandingan tersebut.
Meski begitu, lini pertahanan Latvia masih cukup mampu menjaga skor tetap ketat. Mereka hanya kebobolan dua gol atau lebih dalam tiga dari 10 laga kandang terakhir, sehingga Montenegro tetap harus sabar untuk membongkar pertahanan tuan rumah.
Montenegro justru menunjukkan perkembangan menarik ketika bermain sebagai tim tamu. Hrabri Sokoli tidak terkalahkan dalam empat pertandingan tandang terakhir, dengan tiga kemenangan dan satu hasil imbang.
Tren tersebut menjadi perubahan besar jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Montenegro sempat menelan sembilan kekalahan beruntun dalam pertandingan tandang sebelum akhirnya membalikkan keadaan dengan rangkaian hasil positif tersebut.
Rekor pertemuan juga berpihak kepada Montenegro. Kedua negara sudah bertemu empat kali dan Montenegro belum pernah kalah, dengan dua kemenangan serta dua hasil imbang.
Kombinasi performa tandang, rekor pertemuan dan produktivitas yang lebih baik membuat Montenegro memiliki dasar kuat untuk mengincar kemenangan. Latvia membutuhkan performa defensif yang disiplin sekaligus peningkatan tajam dalam menciptakan peluang jika ingin mendapatkan poin.
Latvia kemungkinan mengandalkan Deniss Melniks, Antonijs Cernomordijs dan Dennis Cirkin untuk menjaga lini belakang. Di depan, Vladislavs Gutkovskis dan Roberts Uldrikis berpeluang dimainkan bersama untuk meningkatkan ancaman di kotak penalti Montenegro.
Eduards Emsis diperkirakan menjadi jangkar lini tengah Latvia. Formasi tersebut diharapkan mampu membantu Latvia bertahan lebih rapat sekaligus memberikan suplai kepada dua penyerang di lini depan.
Dari kubu Montenegro, Milutin Osmajic dan Nikola Krstovic kemungkinan kembali menjadi pasangan utama di lini serang setelah tampil bersama pada pertandingan sebelumnya. Stefan Loncar juga berpeluang mencatat penampilan ke-30 bersama tim nasional Montenegro.
Andrej Duric dan Stefan Savic diproyeksikan mengisi posisi di jantung pertahanan Montenegro. Sementara itu, Marko Jankovic berpotensi menjadi bagian dari lini tengah yang bertugas mengontrol permainan.
Melihat tren kedua tim, Montenegro lebih layak diunggulkan untuk membawa pulang tiga poin dari Stadions Skonto. Hrabri Sokoli memiliki momentum setelah meraih dua kemenangan dari dua pertandingan Liga Nations UEFA dan menunjukkan performa tandang yang semakin solid.
Latvia memang memiliki kemampuan untuk membuat pertandingan berjalan ketat melalui pertahanan mereka. Namun, kesulitan menciptakan peluang dan kegagalan mencetak gol dalam tiga laga beruntun menjadi masalah besar ketika mereka harus menghadapi Montenegro yang sedang berada dalam tren positif.
Dua gol untuk tim tamu menjadi skenario yang masuk akal berdasarkan produktivitas Montenegro dan persoalan Latvia di sepertiga akhir lapangan.
Prediksi skor: Latvia 0-2 Montenegro.
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