Cristiano Ronaldo Tinggalkan Timnas Portugal Jelang Laga Lawan Denmark

Cristiano Ronaldo (Bein Sports)
JawaPos.com - Cristiano Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal menjelang pertandingan melawan Denmark di UEFA Nations League 2026/27.
Kapten Portugal berusia 41 tahun itu memutuskan pergi dari kamp latihan setelah absen dalam tiga sesi latihan berturut-turut.
"Setelah konferensi pers yang diberikan pelatih tim nasional, dan setelah berbicara dengan presiden Federasi Sepak Bola Portugal, saya memutuskan untuk meninggalkan pemusatan latihan tim nasional," tulis Ronaldo melalui akun Instagram dilnasir dari Antara pada Kamis (1/10).
Meski begitu, Ronaldo memberikan dukungan bagi seluruh rekan setimnya jelang pertandingan mendatang.
Ronaldo menyatakan akan mengungkap alasan di balik keputusan meninggalkan timnas Portugal pada waktu yang dianggapnya tepat.
"Pada waktunya, saya akan menyampaikan kepada seluruh rakyat Portugal kebenaran mengenai alasan yang membuat saya meninggalkan tim nasional, yang selalu saya bela dengan penuh dedikasi," lanjut Ronaldo.
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Ronaldo sebelumnya tampil saat Portugal menang 1-0 atas Wales di ajang Nations League.
Namun, kapten sekaligus pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Portugal tersebut kemudian hanya duduk di bangku cadangan ketika negaranya mengalahkan Norwegia 2-1.
Keputusan tersebut langsung memicu perhatian.
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