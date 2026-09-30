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M Shofyan Dwi Kurniawan
Rabu, 30 September 2026 | 15.26 WIB

Profil Rui Pinto, Sosok Hacker di Balik Terbongkarnya Kasus 114 Pelanggaran Man City

Rui Pinto. (ig @ruipinto_fl) - Image

Rui Pinto. (ig @ruipinto_fl)

JawaPos.com - Sebut nama Rui Pinto kepada penggemar Manchester City di luar Stadion Etihad, dan kemungkinan besar Anda akan melihat banyak wajah kebingungan. Namun, meski namanya mungkin asing, sebagian dari mereka sangat mengenal dampak dari pekerjaannya.

Melansir BBC Sport, Pinto adalah peretas komputer asal Portugal yang menjadi salah satu sosok paling kontroversial dalam sepak bola Eropa. 

Melalui situs Football Leaks yang didirikannya, ia membocorkan sejumlah dokumen rahasia dari klub-klub sepak bola, termasuk email internal mengenai kesepakatan sponsor dan pembayaran.

Bocoran tersebut kemudian menjadi bagian penting dari rangkaian pengungkapan yang ikut menyoroti aktivitas finansial Manchester City. Pada Jumat, City dilaporkan dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan pelanggaran aturan keuangan yang diajukan Premier League.

Bagi sebagian orang, Pinto tidak lebih dari seorang kriminal yang mencuri informasi secara ilegal. Namun bagi pihak lain, ia merupakan sosok yang membantu membuka sisi gelap industri sepak bola.

'Mungkin dia merasa perlu adanya keadilan'

Dengan wajah yang mudah dikenali dan rambut khasnya yang runcing, Pinto ternyata tidak banyak berubah dari masa mudanya.

Mario Falcao, mantan guru geografi Pinto, masih mengingatnya sebagai seorang siswa biasa yang cukup ramah, tetapi bukan sosok ekstrovert.

Editor: Novia Tri Astuti
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