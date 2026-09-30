Mauricio Pochettino Soroti Liga Premier soal 114 Pelanggaran Manchester City

JawaPos.com - Mauricio Pochettino mempertanyakan pengawasan Liga Premier setelah Manchester City dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan pelanggaran aturan keuangan.

Mantan pelatih Tottenham Hotspur itu bahkan menilai tidak ada hukuman yang benar-benar mampu memperbaiki dampak yang mungkin sudah terjadi jika seluruh pelanggaran tersebut terbukti dan memengaruhi persaingan selama bertahun-tahun.

Pochettino, yang kini menangani tim nasional Amerika Serikat, pernah berada di Premier League ketika sejumlah dugaan pelanggaran tersebut terjadi. Tottenham menjadi salah satu klub yang bersaing dengan City pada periode tersebut.

City sendiri berencana mengajukan banding atas putusan tersebut dan tetap menyangkal melakukan kesalahan.

Pochettino pertanyakan pengawasan Premier League

Melansir Mirror, ketika ditanya mengenai vonis terhadap City, Pochettino mengakui bahwa menentukan hukuman yang tepat bukan perkara sederhana, terutama karena klub lain sebelumnya menerima sanksi atas pelanggaran aturan finansial.

"Sangat sulit ketika dari 115 dakwaan Anda dinyatakan bersalah atas 114 dakwaan, untuk menentukan hukuman apa yang seharusnya diberikan agar adil," kata Pochettino dalam konferensi pers.