Mauricio Pochettino Soroti Liga Premier soal 114 Pelanggaran Manchester City

Mauricio Pochettino. (ig @pochettino)
JawaPos.com - Mauricio Pochettino mempertanyakan pengawasan Liga Premier setelah Manchester City dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan pelanggaran aturan keuangan.
Mantan pelatih Tottenham Hotspur itu bahkan menilai tidak ada hukuman yang benar-benar mampu memperbaiki dampak yang mungkin sudah terjadi jika seluruh pelanggaran tersebut terbukti dan memengaruhi persaingan selama bertahun-tahun.
Pochettino, yang kini menangani tim nasional Amerika Serikat, pernah berada di Premier League ketika sejumlah dugaan pelanggaran tersebut terjadi. Tottenham menjadi salah satu klub yang bersaing dengan City pada periode tersebut.
City sendiri berencana mengajukan banding atas putusan tersebut dan tetap menyangkal melakukan kesalahan.
Pochettino pertanyakan pengawasan Premier League
Melansir Mirror, ketika ditanya mengenai vonis terhadap City, Pochettino mengakui bahwa menentukan hukuman yang tepat bukan perkara sederhana, terutama karena klub lain sebelumnya menerima sanksi atas pelanggaran aturan finansial.
"Sangat sulit ketika dari 115 dakwaan Anda dinyatakan bersalah atas 114 dakwaan, untuk menentukan hukuman apa yang seharusnya diberikan agar adil," kata Pochettino dalam konferensi pers.
"Karena ada klub lain seperti Nottingham Forest atau Everton yang melanggar aturan dan menerima sanksi yang berbeda, baik pengurangan poin atau denda. Ini adalah situasi yang sangat sulit yang menimbulkan keheranan mengingat besarnya putusan tersebut."
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022