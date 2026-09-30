Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Rabu, 30 September 2026 | 15.05 WIB

Mauricio Pochettino Soroti Liga Premier soal 114 Pelanggaran Manchester City

Mauricio Pochettino. (ig @pochettino) - Image

Mauricio Pochettino. (ig @pochettino)

JawaPos.com - Mauricio Pochettino mempertanyakan pengawasan Liga Premier setelah Manchester City dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan pelanggaran aturan keuangan.

Mantan pelatih Tottenham Hotspur itu bahkan menilai tidak ada hukuman yang benar-benar mampu memperbaiki dampak yang mungkin sudah terjadi jika seluruh pelanggaran tersebut terbukti dan memengaruhi persaingan selama bertahun-tahun.

Pochettino, yang kini menangani tim nasional Amerika Serikat, pernah berada di Premier League ketika sejumlah dugaan pelanggaran tersebut terjadi. Tottenham menjadi salah satu klub yang bersaing dengan City pada periode tersebut.

City sendiri berencana mengajukan banding atas putusan tersebut dan tetap menyangkal melakukan kesalahan.

Pochettino pertanyakan pengawasan Premier League

Melansir Mirror, ketika ditanya mengenai vonis terhadap City, Pochettino mengakui bahwa menentukan hukuman yang tepat bukan perkara sederhana, terutama karena klub lain sebelumnya menerima sanksi atas pelanggaran aturan finansial.

"Sangat sulit ketika dari 115 dakwaan Anda dinyatakan bersalah atas 114 dakwaan, untuk menentukan hukuman apa yang seharusnya diberikan agar adil," kata Pochettino dalam konferensi pers.

"Karena ada klub lain seperti Nottingham Forest atau Everton yang melanggar aturan dan menerima sanksi yang berbeda, baik pengurangan poin atau denda. Ini adalah situasi yang sangat sulit yang menimbulkan keheranan mengingat besarnya putusan tersebut."

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Pochettino Kritik Aturan Finansial Liga Inggris Usai Kasus Manchester City Terbongkar - Image
Sepak Bola Dunia

Pochettino Kritik Aturan Finansial Liga Inggris Usai Kasus Manchester City Terbongkar

Rabu, 30 September 2026 | 03.40 WIB

Mauricio Pochettino Akhirnya Buka Suara Soal Kontroversi Kartu Merah Folarin Balogun di Piala Dunia - Image
Sepak Bola Dunia

Mauricio Pochettino Akhirnya Buka Suara Soal Kontroversi Kartu Merah Folarin Balogun di Piala Dunia

Minggu, 27 September 2026 | 02.06 WIB

Tersingkir di 16 Besar Piala Dunia 2026, Federasi Sepak Bola Amerika Serikat Buka Peluang Perpanjang Kontrak Mauricio Pochettino - Image
Piala Dunia 2026

Tersingkir di 16 Besar Piala Dunia 2026, Federasi Sepak Bola Amerika Serikat Buka Peluang Perpanjang Kontrak Mauricio Pochettino

Sabtu, 18 Juli 2026 | 05.08 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

3

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

6

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

7

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

9

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

10

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore