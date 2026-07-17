Tersingkir di 16 Besar Piala Dunia 2026, Federasi Sepak Bola Amerika Serikat Buka Peluang Perpanjang Kontrak Mauricio Pochettino

JawaPos.com - Federasi sepak bola Amerika Serikat (US Soccer) masih membuka peluang untuk memperpanjang kontrak pelatih tim nasional Mauricio Pochettino meski tim mengalami hasil mengecewakan di Piala Dunia 2026. CEO sekaligus Sekretaris Jenderal US Soccer, JT Batson, mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan pembicaraan aktif dengan pelatih asal Argentina itu terkait masa depan tim.

“Kami sedang dalam diskusi aktif dengan Mauricio dan staf mengenai masa depan tim nasional pria (USMNT). Kami semua memiliki keyakinan bahwa masa terbaik US Soccer masih ada di depan dan mereka antusias untuk memberi dampak pada sepak bola di semua level dan komunitas,” ujar Batson dikutip dari The Athletic pada Jumat (17/7).

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Timnas Amerika Serikat sebelumnya harus tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menerima kekalahan telak 1-4 dari Belgia dalam pertandingan yang digelar di Seattle. Padahal sebelumnya, Timnas Amerika sempat mendapat kritik setelah Donald Trump diduga mengintervensi Gianni Infantino terkait kartu merah Folarin Balogun.

Meskipun demikian, Batson tetap optimis terhadap kelanjutan kerja sama dengan Pochettino. Batson menilai pelatih berusia 54 tahun itu masih memiliki peran penting dalam rencana jangka panjang federasi. “Kami sangat antusias dengan berbagai diskusi yang berlangsung,” kata Batson.

Menurut Batson, Pochettino dan tim pelatihnya telah terlibat aktif dalam perencanaan strategis jangka panjang, termasuk pengembangan sepak bola dari level usia muda hingga tim senior. Salah satu contoh konkretnya ialah keterlibatan mereka dalam proses penunjukan Steve Cherundolo sebagai pelatih tim Olimpiade (U-23) Amerika Serikat.