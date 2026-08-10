Paolo Maldini Bongkar Kedekatan Pep Guardiola dengan Timnas Italia yang Berakhir Gagal

Paolo Maldini (Bein Sports)
JawaPos.com – Paolo Maldini mengungkapkan bahwa Pep Guardiola pernah berada sangat dekat dengan peluang menjadi pelatih tim nasional Italia dalam proyek pembaruan sepak bola Negeri Piza.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (10/8), Maldini menyebut pembicaraan dengan Guardiola bahkan telah berkembang hingga membahas pemain, gaya bermain, serta kemungkinan susunan pemain tim nasional Italia.
Menurut Maldini, dirinya bersama Leonardo sempat bertemu Guardiola di Barcelona untuk membahas proyek tersebut secara lebih serius.
Guardiola disebut sangat terlibat dalam pembicaraan hingga mulai menyusun kemungkinan komposisi pemain, bahkan dikabarkan bersedia menerima gaji sedikit lebih rendah dari pelatih sebelumnya, yakni satu euro lebih rendah atau sekitar Rp17.500 berdasarkan kurs perkiraan.
Namun, rencana tersebut akhirnya tidak terwujud karena Guardiola membutuhkan waktu untuk beristirahat setelah menjalani periode panjang dan melelahkan di Liga Inggris serta mengalami masalah kesehatan yang memerlukan operasi punggung.
Maldini kemudian mengarahkan pilihannya kepada Andrea Pirlo, tetapi rencana tersebut juga tidak mendapat persetujuan dari pihak federasi sehingga proyek yang baru berjalan beberapa pekan itu akhirnya berakhir.
Maldini dan Leonardo kemudian meninggalkan Federasi Sepak Bola Italia setelah merasa kondisi kerja yang menjadi dasar penerimaan mereka sudah berubah.
Pengungkapan tersebut menunjukkan bahwa Italia sempat memiliki peluang untuk menunjuk Guardiola sebagai pelatih, tetapi persoalan pribadi dan perubahan keputusan internal federasi membuat rencana besar tersebut tidak pernah terealisasi.
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