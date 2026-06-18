Portugal Belum Tampil Maksimal, Cristiano Ronaldo dan Joao Felix Optimis Hadapi Uzbekistan

Cristiano Ronaldo dan Joao Felix optimis hadapi Uzbekistan di Piala Dunia 2026. (@CristianoXtra_/X)
JawaPos.com - Cristiano Ronaldo memuji performa Timnas Portugal setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan Republik Demokratik (RD) Kongo di Houston pada Kamis (18/6). Meski mendominasi penguasaan bola sepanjang pertandingan, Portugal hanya mampu mencatatkan satu tembakan tepat sasaran.
Kapten Portugal Cristiano Ronaldo menilai timnya sebenarnya tidak tampil buruk. Ronaldo menyebut hasil imbang itu merupakan bagian dari dinamika sepak bola yang sulit diprediksi.
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“Tidak ada yang kurang. Itulah sepak bola. Portugal bisa saja menang, tetapi kami juga bisa kalah,” ujar Ronaldo usai pertandingan dikutip dari ESPN.
Dalam laga itu, Ronaldo bermain penuh selama 90 menit. Penampilannya malam itu menyamai rekor Lionel Messi sebagai pemain yang tampil di enam edisi Piala Dunia. Namun, berbeda dengan Messi yang membuka turnamen dengan hattrick saat Argentina menang 3-0 atas Aljazair, Ronaldo gagal mencetak gol setelah ketiga percobaannya tidak mengarah ke gawang.
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Melalui unggahan di Instagram, pemain berusia 41 tahun itu mengakui hasil laga itu bukan awal yang diharapkan. Meskipun demikian, pemain berjuluk CR7 itu menegaskan bahwa peluang Portugal masih terbuka lebar. “Ini bukan awal yang kami inginkan, tetapi ini masih jauh dari selesai. Angkat kepala dan fokus ke pertandingan berikutnya,” tulis Ronaldo.
Sementara itu, rekan setim Ronaldo di Al Nassr, Joao Felix, mengaku tidak terkejut dengan perlawanan sengit yang ditunjukkan RD Kongo. Hasil imbang itu juga menjadi poin pertama bagi negara Afrika itu sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia.
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“Pertandingan pertama selalu sulit. Bahkan melawan tim yang dianggap lebih lemah, mereka bermain untuk negara mereka. Jika ini merupakan mimpi bagi kami, maka ini juga mimpi bagi mereka. Mereka selalu memberikan lebih,” ujar Joao Felix.
Felix pun optimistis Portugal akan tampil lebih baik di laga-laga selanjutnya. Pemain berusia 26 tahun itu menilai timnya hanya perlu melakukan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan yang terlihat pada pertandingan pertama.
“Kami pasti akan berkembang. Ini tentang melihat apa yang tidak berjalan baik dan memperbaikinya di pertandingan berikutnya agar bisa meraih kemenangan,” kata Felix. Portugal selanjutnya dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada Rabu (24/6) di Houston, sebelum menutup fase grup K dengan menghadapi Kolombia pada 28 Juni.
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