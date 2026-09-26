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Aprillia JP
Sabtu, 26 September 2026 | 16.40 WIB

Drama Debut Zinedine Zidane! Kylian Mbappe Cedera Usai Cetak Gol Kemenangan untuk Prancis

Kylian Mbappe cedera usai hadiahkan gol kemenangan untuk Prancis. (@equipedefrance/Instagram). - Image

Kylian Mbappe cedera usai hadiahkan gol kemenangan untuk Prancis. (@equipedefrance/Instagram).

JawaPos.com - Prancis mengawali era Zinedine Zidane dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga UEFA Nations League pada Sabtu (26/9) di Kocaeli Stadium, Izmit. Namun, kemenangan itu harus dibayar dengan cedera Kylian Mbappe yang membuat sang kapten dipastikan meninggalkan skuad Prancis lebih awal.

Dalam pertandingan pertamanya, Zidane menempatkan Mbappe di sisi kiri serangan, sedangkan Michael Olise bermain di sayap kanan. Ousmane Dembele dan Rayan Cherki melengkapi kuartet lini depan Prancis. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal. Kedua tim beberapa kali kehilangan penguasaan bola akibat kesalahan umpan. Kondisi lapangan Kocaeli Stadium yang tidak rata turut memengaruhi jalannya pertandingan.

Prancis mendapatkan peluang menjelang jeda ketika tembakan Olise yang melengkung memaksa Cakir melakukan penyelamatan. Adrien Rabiot kemudian gagal memanfaatkan peluang berikutnya setelah kombinasi permainan Cherki dan Dembele. Turki juga sempat mengancam lewat Ismail Yuksek. Sundulannya yang mengarah ke bawah berhasil ditepis secara gemilang oleh kiper Prancis Mike Maignan dengan satu tangan.

Mbappe mencetak satu-satunya gol pada menit ke-55 setelah menerima umpan dari Michael Olise. Mbappe melepaskan tembakan rendah yang tidak mampu dihentikan kiper Turki, Ugurcan Cakir. Gol itu tercatat sebagai gol ke-67 Mbappe bersama tim nasional Prancis, memperpanjang rekornya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Les Bleus.

Namun, beberapa saat setelah mencetak gol, Penyerang Real Madrid itu justru terlihat kesakitan. Mbappe tampak duduk di lapangan sambil meringis dan memegangi lutut kirinya. Mbappe diduga mengalami cedera tanpa kontak dengan pemain lawan. Mbappe sempat mendapatkan perawatan dan kembali ke lapangan, tetapi tidak lama setelah itu ia kembali terjatuh sehingga harus ditarik keluar.

Zidane lalu memasukkan Desire Doue untuk menggantikan Mbappe. “Ini tidak bagus. Sayangnya, ini memang tidak bagus. Dia [Kylian Mbappe] harus kembali. Kami tidak akan mengambil risiko. Lututnya mengalami cedera saat dia melakukan tembakan. Ini tidak terlalu menggembirakan," kata Zidane dikutip dari ESPN.

Prancis akhirnya mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Turki bahkan harus bermain dengan 10 pemain setelah Cakir mendapat kartu merah pada menit ke-87 karena menghalau tembakan Bradley Barcola menggunakan tangan di luar kotak penalti.

Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) kemudian mengonfirmasi kondisi Mbappe. Sang pemain disebut mengalami cedera tendon dan dipastikan tidak akan melanjutkan kiprahnya bersama Prancis pada pemusatan latihan kali ini. Meskipun demikian, Zidane mengaku puas dengan kemenangan itu, terutama karena Prancis baru beberapa kali sesi latihan bersama sejak dirinya menangani tim.

“Kami sangat senang dengan kemenangan ini setelah hanya menjalani tiga atau empat sesi latihan. Ini menjadi pertanda yang bagus bagi kami. Pesannya sederhana, yakni menikmati permainan, bersama-sama, bekerja keras sebagai sebuah tim, dan itulah yang kami lakukan,” ujar Zidane.

Editor: Banu Adikara
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