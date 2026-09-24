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Risma Azzah Fatin
Jumat, 25 September 2026 | 04.29 WIB

Tijjani Reijnders Ungkap Alasan Tinggalkan Manchester City Usai Tidak Menjadi Rencana Enzo Maresca

Tiijjani Reijnders (Flashscore) - Image

Tiijjani Reijnders (Flashscore)

JawaPos.com – Tijjani Reijnders mengakui bahwa dirinya setuju pindah ke Arab Saudi setelah merasa tidak menjadi bagian dari rencana Enzo Maresca di Manchester City.

Dilansir dari laman Flashscore pada Kamis (24/9), Gelandang asal Belanda itu mengatakan dirinya tidak menyukai peran yang kembali diarahkan kepadanya saat pramusim, sehingga mulai mempertimbangkan untuk mencari klub baru.

Reijnders kemudian menerima tawaran Al Qadsiah dalam transfer senilai EUR 61 juta atau sekitar Rp1,24 triliun.

Reijnders menjelaskan bahwa dirinya ingin bermain sebagai gelandang dinamis yang dapat bergerak antara lini pertahanan dan serangan, bukan hanya berperan sebagai gelandang serang.

Reijnders awalnya menganggap kepindahan ke Arab Saudi dapat membuat kariernya sebagai pemain top berakhir, tetapi pembicaraan dengan pihak Al Qadsiah membuatnya mengubah pandangan tersebut.

Pemain berusia 28 tahun itu juga menyebut tawaran finansial sebagai salah satu pertimbangan penting, dengan laporan menyebut kesepakatannya bernilai sekitar EUR 100 juta atau Rp2,03 triliun selama empat tahun.

Reijnders mengatakan dirinya ingin menikmati beberapa tahun di Liga Pro Saudi sebelum suatu saat kembali bermain di Eropa.

Reijnders bahkan menilai kompetisi di Arab Saudi layak dibandingkan dengan Eredivisie karena banyaknya pemain ternama yang kini bermain di sana.

Menurut Reijnders, keputusan tersebut juga berkaitan dengan keinginannya mempersiapkan masa depan keluarganya setelah tidak lagi bermain sepak bola secara profesional.

Editor: Hanny Suwindari
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