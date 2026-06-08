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Rizka Perdana Putra
Selasa, 9 Juni 2026 | 00.01 WIB

Prediksi Prancis vs Irlandia Utara: Les Bleus Dibayangi Mbappesentris, Dembele dan Mateta Belum Dipercaya Nomor Sembilan

Penyerang Timnas Prancis Kylian Mbappe.(Dok. Kylian Mbappe) - Image

Penyerang Timnas Prancis Kylian Mbappe.(Dok. Kylian Mbappe)

JawaPos.com – Kylian Mbappe bukan hanya jadi kapten Prancis. Mbappe juga tumpuan di lini serang Les Bleus – julukan Prancis. Yang jadi masalah, Prancis dianggap terlalu bergantung dengan bintang Real Madrid tersebut (Mbappesentris).

Faktanya, entraîneur Prancis Didier Deschamps tidak berani untuk bereksperimen memainkan pemain selain Mbappe pada posisi nomor sembilan. Seperti saat Prancis kalah 1-2 oleh Pantai Gading 1-2 dalam uji coba di Stade de la Beaujoire, Nantes, Jumat (6/6).

Deschamps diklaim masih mempertahankan skema serupa dalam uji coba terakhir sebelum Piala Dunia atau lawan Irlandia Utara di Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve-D’Ascq, dini hari nanti (9/6).

Padahal, Prancis masih punya dua opsi lain di posisi nomor sembilan dan tampil moncer bersama klub masing-masing sepanjang musim lalu. Mereka adalah Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain/PSG) dan Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace).

“Apa pun yang terjadi, dia (Mbappe) akan selalu di posisi sembilan,” sindir analis sepak bola Prancis Bertrand Latour dikutip dari Le10Sport.

Geser Donatello ke Kiri

Latour menyebut, Dembélé layak dijajal sebagai nomor sembilan. Sama seperti peran false nine yang dijalani peraih Ballon d’Or 2025 itu bersama PSG dua musim terakhir. Latour pun menyarankan Donatello – julukan Mbappe – dimainkan melebar ke sayap kiri.

Sementara di sayap kanan, wide attacker Bayern Munchen Michael Olise tetap pilihan utama. “Jika Anda tidak memainkan Mbappe hari ini, maka besok Anda bisa memiliki pemain di lini menyerang dengan kemampuan yang sama tangguhnya,” tutur pandit sekaligus mantan kiper Les Bleus Benoit Costil mendukung usulan Latour kepada RMC Sport.

Foto Dicatut Rumah Judi

Jelang Piala Dunia, Prancis diisukan oleh momok moral. Liama pemain Les Bleus merasa dicatut namanya sebagai model iklan rumah judi Betclic. Mbappe, Dembélé, Olise, wide attacker Desire Doue, dan gelandang serang Rayan Cherki.

Dilansir dari L’Equipe, kecil kemungkinan tersebut tidak diberitahu jika fotonya dipakai Betclic untuk kampanye program Piala Dunia 2026. Selain foto, rekaman latihan timnas di Clairefontaine – kamp latihan Prancis – ikut masuk dalam iklan Betclic.

Mbappe dkk pun menyalahkan Federasi Sepak Bola Prancis (FFF). “Kami tidak sepakat tentang pemakaian hak foto kami untuk program promosi judi,” kecam Mbappé kepada L’Equipe.

Editor: Hendra
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