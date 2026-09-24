Christian Eriksen Tinggalkan Wolfsburg, Pilih Pulang ke Denmark dan Fokus Bersama Keluarga

Christian Eriksen. (Istimewa)
JawaPos.com - Christian Eriksen resmi berstatus tanpa klub setelah Wolfsburg sepakat mengakhiri kontraknya lebih cepat. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kesepakatan bersama setelah sang pemain meminta agar kerja samanya dengan klub Jerman itu dihentikan.
Eriksen sebelumnya masih memiliki kontrak bersama Wolfsburg hingga sekitar sembilan bulan ke depan. Namun, situasi berubah setelah pemain berusia 34 tahun tersebut memilih untuk kembali ke Denmark dan lebih dekat dengan keluarganya.
Keputusan itu datang beberapa bulan setelah Eriksen mengalami insiden serius ketika membela Timnas Denmark. Ia tiba-tiba terjatuh di lapangan saat menghadapi Ukraina dalam pertandingan persahabatan pada Juni 2026.
Sejak kejadian tersebut, Eriksen belum kembali tampil dalam pertandingan. Kondisi tersebut turut menjadi pertimbangan dalam pembicaraan mengenai kelanjutan kariernya bersama Wolfsburg.
Direktur Utama Wolfsburg, Dieter Hecking, mengatakan klub menyerahkan keputusan mengenai masa depan kepada Eriksen. Wolfsburg tidak ingin memberikan tekanan kepada sang pemain dalam situasi yang sedang dihadapinya.
"Bagi kami, sudah jelas bahwa keputusan mengenai masa depannya harus berada di tangan Christian. Kami ingin memberinya kebebasan dalam situasi seperti ini dan kini telah menyetujui permintaannya untuk mengakhiri kontrak," ujar Hecking.
Wolfsburg juga memberikan apresiasi atas keberadaan Eriksen selama memperkuat klub. Meski kebersamaan mereka berlangsung relatif singkat, mantan pemain Tottenham Hotspur dan Manchester United itu disebut meninggalkan kesan positif di antara pemain, staf, serta suporter.
Eriksen sendiri bukan kali pertama mengalami insiden serius di tengah pertandingan. Pada Euro 2020 yang berlangsung pada 2021, ia pernah mengalami henti jantung ketika Denmark menghadapi Finlandia.
Saat itu, Eriksen mendapat pertolongan menggunakan defibrilator sebelum dibawa ke rumah sakit. Pemeriksaan medis kemudian mengonfirmasi bahwa ia mengalami cardiac arrest.
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