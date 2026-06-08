Christian Eriksen Kolaps di Lapangan, Wolfsburg Berharap Pemain Andalannya Segera Pulih

JawaPos.com - Wolfsburg berharap agar Christian Eriksen segera pulih. Pemain andalannya itu kolaps saat laga persahabatan tim nasional Denmark melawan Ukrania pada Minggu (7/6) di Nature Energy Park.

Setelah menerima kabar kolaps Christian Eriksen, Wolfsburg mengalihkan fokus kepada sang pemain. Pihak klub terus melakukan komunikasi dengan timnas Denmark.

Informasi yang mereka terima, Christian Eriksen sudah kembali sadar. Wolfsburg juga berharap pemainnya itu segera pulih.

"Kami memikirkanmu, Christian. Pertandingan internasional antara Denmark dan Ukraina hari ini harus dihentikan setelah Christian Eriksen pingsan. Menurut Asosiasi Sepak Bola Denmark, Christian dalam keadaan sadar dan kondisinya baik-baik saja. Dia telah dibawa ke Rumah Sakit Universitas Odense untuk pemeriksaan lebih lanjut," tulis Wolfsburg di Instagram.

"Kami menjalin kontak erat dengan Asosiasi Sepak Bola Denmark dan memantau perkembangan lebih lanjut. Semoga sukses dan cepat sembuh, Christian," tutup tim yang musim depan turun kasta ke Bundesliga 2 tersebut.

Setelah mengalami kolaps pada Piala Eropa 2021, Eriksen dipasangi alat yang disebut ICD. Alat tersebut merupakan kombinasi alat pacu jantung dan defibrillator.

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Dengan alat tersebut, Eriksen bisa melanjutkan karir sepak bolanya. Pemain 34 tahun tersebut kemudian menjadi andalan di lini tengah Brentford, Manchester United, dan kini Wolfsburg yang mengoleksi 10 assist dari 34 pertandingan di semua kompetisi musim 2025/2026.

Dokter timnas Denmark ceritakan kronologi Saat melihat Eriksen terjatuh pada menit ke-65, Morten Boesen yang merupakan dokter timnas Denmark menghampiri. Namun setelah itu, pemain yang berposisi sebagai gelandang serang tersebut langsung sadar dan kembali normal.