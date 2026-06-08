Christian Eriksen Kolaps di Lapangan, Wolfsburg Berharap Pemain Andalannya Segera Pulih

Wolfsburg berharap Christian Eriksen segera pulih. (Dok. Christian Eriksen)
JawaPos.com - Wolfsburg berharap agar Christian Eriksen segera pulih. Pemain andalannya itu kolaps saat laga persahabatan tim nasional Denmark melawan Ukrania pada Minggu (7/6) di Nature Energy Park.
Setelah menerima kabar kolaps Christian Eriksen, Wolfsburg mengalihkan fokus kepada sang pemain. Pihak klub terus melakukan komunikasi dengan timnas Denmark.
Informasi yang mereka terima, Christian Eriksen sudah kembali sadar. Wolfsburg juga berharap pemainnya itu segera pulih.
"Kami memikirkanmu, Christian. Pertandingan internasional antara Denmark dan Ukraina hari ini harus dihentikan setelah Christian Eriksen pingsan. Menurut Asosiasi Sepak Bola Denmark, Christian dalam keadaan sadar dan kondisinya baik-baik saja. Dia telah dibawa ke Rumah Sakit Universitas Odense untuk pemeriksaan lebih lanjut," tulis Wolfsburg di Instagram.
"Kami menjalin kontak erat dengan Asosiasi Sepak Bola Denmark dan memantau perkembangan lebih lanjut. Semoga sukses dan cepat sembuh, Christian," tutup tim yang musim depan turun kasta ke Bundesliga 2 tersebut.
Setelah mengalami kolaps pada Piala Eropa 2021, Eriksen dipasangi alat yang disebut ICD. Alat tersebut merupakan kombinasi alat pacu jantung dan defibrillator.
Dengan alat tersebut, Eriksen bisa melanjutkan karir sepak bolanya. Pemain 34 tahun tersebut kemudian menjadi andalan di lini tengah Brentford, Manchester United, dan kini Wolfsburg yang mengoleksi 10 assist dari 34 pertandingan di semua kompetisi musim 2025/2026.
Saat melihat Eriksen terjatuh pada menit ke-65, Morten Boesen yang merupakan dokter timnas Denmark menghampiri. Namun setelah itu, pemain yang berposisi sebagai gelandang serang tersebut langsung sadar dan kembali normal.
"Aku melihat Christian memegang bola, lalu dia memegang dadanya. Kurasa dia mendapat kejutan dari alat pacu jantungnya, lalu dia terjatuh," ujar Morten Boesen yang dikutip dari Bold, Senin (8/6).
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Media Jerman Pusing Lihat Ngerinya Performa Veda Ega Pratama di Sesi Practice Moto3 Hungaria 2026
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez
Eksklusif! Perjuangan Nyo Daftar Player Escort Sejak 2024, Menangis Haru Dipeluk Nathan Tjoe-A-On di Timnas Indonesia
Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen
Hasil Practice Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Pratama Finis P2 dan Lolos ke Q2, Hakim Danish Justru Tersandung
Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"