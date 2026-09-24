Catatan Fabian Hürzeler Bersama Brighton: Semua Tim Big Six Pernah Jadi Korban!

JawaPos.com - Fabian Hürzeler terus mencuri perhatian bersama Brighton & Hove Albion. Meski usianya baru 33 tahun, pelatih asal Jerman itu sudah memiliki catatan menarik ketika berhadapan dengan klub-klub besar Premier League.

Sejak dipercaya menangani Brighton pada 2024, Hürzeler tercatat sudah membawa timnya meraih kemenangan atas seluruh anggota Big Six Premier League. Enam klub tersebut adalah Manchester United, Chelsea, Manchester City, Tottenham Hotspur, Liverpool, dan Arsenal.

Catatan tersebut menunjukkan bahwa Brighton di bawah Hürzeler mampu bersaing ketika menghadapi tim-tim yang selama ini menjadi kekuatan utama sepak bola Inggris.

Manchester United menjadi salah satu lawan yang cukup sering ditaklukkan Brighton bersama Hürzeler. The Seagulls tercatat meraih empat kemenangan atas Setan Merah. Jumlah yang sama juga dicatat ketika menghadapi Chelsea.

Sementara itu, Brighton sudah dua kali mengalahkan Manchester City dan Tottenham Hotspur. Liverpool serta Arsenal masing-masing pernah ditaklukkan sekali oleh tim asuhan Hürzeler.

Kemenangan atas Arsenal menjadi tambahan terbaru dalam catatan tersebut. Hasil itu membuat Hürzeler kini memiliki pengalaman mengalahkan seluruh tim Big Six sejak memulai kariernya di Premier League.

Menariknya, perjalanan Hürzeler sebagai pelatih kepala sudah menunjukkan perkembangan cukup cepat. Sebelum pindah ke Inggris, ia lebih dulu menangani FC St. Pauli di Jerman.

Hürzeler ditunjuk sebagai pelatih St. Pauli pada Desember 2022. Ia kemudian membawa klub tersebut meraih gelar 2. Bundesliga pada musim 2023/2024 sekaligus memastikan promosi ke Bundesliga.