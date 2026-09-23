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Aprillia JP
Rabu, 23 September 2026 | 16.31 WIB

Jurgen Klopp Bawa Angin Segar, Para Pemain Timnas Jerman Antusias Hadapi UEFA Nations League

Para pemain sambut positif kehadiran Jurgen Klopp di Timnas Jerman. (DFB/Philipp Reinhard) - Image

Para pemain sambut positif kehadiran Jurgen Klopp di Timnas Jerman. (DFB/Philipp Reinhard)

JawaPos.com - Jurgen Klopp mendapat sambutan positif dari sejumlah pemain baru yang masuk dalam skuad timnas Jerman.

Jurgen Klopp telah memanggil 44 pemain untuk rangkaian empat pertandingan UEFA Nations League.

Dari jumlah itu, terdapat 16 pemain yang belum pernah mencatatkan penampilan bersama timnas Jerman.

Langkah itu menjadi bagian dari upaya Klopp melakukan perubahan di tubuh tim berjuluk Die Mannschaft setelah kembali mendapatkan hasil mengecewakan di Piala Dunia 2026.

Salah satu pemain yang mengaku antusias atas kehadiran Klopp adalah Younes Ebnoutalib.

Penyerang Eintracht Frankfurt itu bahkan menyebut Jurgen Klopp memengaruhi keputusan untuk pilih membela Jerman dibandingkan Maroko.

Younes Ebnoutalib lahir di Jerman, tetapi pernah memperkuat tim muda Maroko.

Ebnoutalib mengaku sempat mendapat pendekatan dari kedua negara sebelum akhirnya memilih Jerman.

“Ada juga pembicaraan dengan Maroko, tetapi tidak seintens dengan Jurgen. Saya sangat bangga. Anda harus mengatakan bahwa dia adalah salah satu pelatih terbaik di dunia. Ketika dia menelepon, Anda tidak bisa mengatakan tidak,” kata Ebnoutalib dikutip dari ESPN.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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