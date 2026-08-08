Era Jürgen Klopp Bersama Timnas Jerman Segera Dimulai Setelah Kekecewaan Piala Dunia FIFA 2026

Jurgen Klopp (Bein Sports)
JawaPos.com – Tim nasional Jerman bersiap memasuki era baru bersama Jürgen Klopp setelah berakhirnya Piala Dunia FIFA 2026.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (8/8), Klopp ditunjuk sebagai pelatih baru menggantikan Julian Nagelsmann setelah Jerman tersingkir pada babak 16 besar dari Paraguay melalui adu penalti setelah bermain imbang 1-1 hingga perpanjangan waktu.
Kehadiran Klopp diharapkan mampu mengembalikan identitas, mentalitas, dan daya saing Jerman di panggung sepak bola internasional.
Pergantian pelatih menjadi momentum baru bagi para pemain Jerman untuk kembali membuktikan kemampuan mereka di bawah kepemimpinan Klopp.
Penyerang Deniz Undav yang tampil dalam empat pertandingan Piala Dunia dan mencetak tiga gol menyambut positif perubahan tersebut karena setiap pemain kini memiliki kesempatan untuk mendapatkan kepercayaan dari pelatih baru.
Undav menyadari persaingan di dalam skuad akan semakin ketat sehingga dirinya harus menunjukkan performa terbaik agar kembali mendapatkan panggilan tim nasional.
Klopp kini memiliki tugas besar untuk membangun kembali kepercayaan diri skuad sekaligus menciptakan fondasi permainan yang mampu membawa Jerman kembali bersaing di level tertinggi.
Era Klopp secara resmi akan mulai diuji ketika Jerman menghadapi Belanda pada ajang Liga Negara-Negara UEFA pada 24 September mendatang.
Pertandingan tersebut menjadi kesempatan pertama Klopp memimpin Jerman dalam laga resmi sekaligus menjadi awal dari proyek baru setelah kegagalan di Piala Dunia 2026.
Dengan reputasi Klopp sebagai pelatih yang mampu membangun tim dengan intensitas tinggi dan motivasi kuat, publik Jerman kini menantikan apakah era baru tersebut dapat mengembalikan kejayaan Die Mannschaft.
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