Jurgen Klopp Tidak Didampingi Zeljko Buvac di Timnas Jerman, Hilangnya Sosok yang Dijuluki Otak Gegenpress

JawaPos.com - Nama Zeljko Buvac kembali menjadi perbincangan setelah Jurgen Klopp memulai proyek barunya bersama Timnas Jerman. Banyak yang menilai kehadiran Buvac justru akan sangat membantu karena selama ini dikenal sebagai sosok penting di balik berkembangnya filosofi gegenpress yang identik dengan Klopp.

Namun kenyataannya, Jeljko Buvac tidak ikut bergabung dalam staf kepelatihan Timnas Jerman bersama Jurgen Klopp. Hubungan keduanya memang telah berakhir sejak 2018 ketika Buvac memutuskan meninggalkan Liverpool.

Padahal, kolaborasi Jurgen Klopp dan Jeljko Buvac berlangsung sangat lama. Mereka mulai bekerja sama pada 2001 di Mainz 05. Kemitraan itu kemudian berlanjut di Borussia Dortmund hingga Liverpool sebelum akhirnya berpisah pada April 2018.

Selama hampir 17 tahun, Buvac menjadi asisten utama Klopp. Banyak pengamat bahkan menjulukinya sebagai otak di balik penerapan gegenpress, yaitu gaya bermain yang mengandalkan tekanan agresif segera setelah kehilangan bola.

Masa terbaik permainan Klopp juga banyak dikaitkan dengan periode saat masih didampingi Buvac. Di Borussia Dortmund, duet keduanya sukses membawa klub meraih dua gelar Bundesliga secara beruntun pada musim 2010/2011 dan 2011/2012.

Mereka juga mempersembahkan DFB-Pokal 2011/2012 serta membawa Dortmund mencapai final Liga Champions musim 2012/2013. Kesuksesan itu berlanjut ketika Klopp pindah ke Liverpool pada 2015.

Bersama Buvac, Klopp mulai membangun identitas permainan Liverpool dengan intensitas tinggi yang kemudian menjadi fondasi kesuksesan klub dalam beberapa musim berikutnya. Meski Buvac meninggalkan Liverpool pada 2018 sebelum The Reds meraih gelar Liga Champions dan Premier League, banyak pihak menilai kontribusinya dalam membangun sistem permainan tidak bisa diabaikan.

Karena itu, muncul anggapan bahwa Buvac akan menjadi sosok yang ideal jika kembali mendampingi Klopp, terutama dalam proyek membangun Timnas Jerman. Karakter pemain-pemain Jerman dinilai cocok dengan gaya sepak bola berintensitas tinggi yang selama ini menjadi ciri khas gegenpress.