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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 23 September 2026 | 14.41 WIB

Idolakan Andres Iniesta, Kyoga Nakamura All Out Bela Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026

Kyoga Nakamura menjadi bagian dari generasi Singapura yang mengantarkan The Lions lolos ke Piala Asia 2027 dan kini bersiap tampil di FIFA ASEAN Cup 2026. (Instagram @kyoga_nakamura) - Image

Kyoga Nakamura menjadi bagian dari generasi Singapura yang mengantarkan The Lions lolos ke Piala Asia 2027 dan kini bersiap tampil di FIFA ASEAN Cup 2026. (Instagram @kyoga_nakamura)

JawaPos.com - Kyoga Nakamura siap memberikan segalanya untuk Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menjadi bagian dari sejarah The Lions lolos ke Piala Asia 2027.

Gelandang 30 tahun itu mengaku Andres Iniesta sebagai idola dan kini ingin membantu Singapura bersaing menghadapi Indonesia, Malaysia, serta Bangladesh.

Bagi Nakamura, Andres Iniesta bukan sekadar legenda Spanyol dan juara Piala Dunia 2010. Sosok mantan gelandang Barcelona itu bahkan menjadi inspirasi Nakamura setiap kali bersiap menghadapi pertandingan.

“Andres Iniesta. Saya menonton video permainannya sebelum setiap pertandingan. Haha!” kata Nakamura dikutip dari laman resmi FIFA.

Kecintaan terhadap Iniesta ikut mewarnai perjalanan Nakamura sebagai pesepak bola.

Lahir di Jepang, dia kemudian memilih Singapura sebagai negara yang dibela di level internasional, sebuah keputusan yang menurutnya tidak mudah.

Mengapa Kyoga Nakamura Memilih Singapura?

Nakamura mengakui memilih Singapura sebagai negara yang dibelanya membutuhkan pertimbangan panjang karena dirinya sangat mencintai Jepang.

Namun, dia merasa keputusan tersebut memberinya kesempatan untuk berkontribusi langsung terhadap perkembangan sepak bola Singapura.

“Itu adalah keputusan yang sangat tidak mudah, tetapi saya bangga telah mengambilnya. Tentu saja, saya sangat mencintai Jepang," ujar dia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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