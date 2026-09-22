Kenji Nishioka Perkuat Timnas Filipina di FIFA ASEAN Cup 2026, Isenmulang Kalteng FC Beri Dukungan

JawaPos.com - Kebanggaan dirasakan Isenmulang Kalteng FC setelah pemain andalannya, Kenji Nishioka, mendapat panggilan untuk memperkuat Timnas Filipina pada FIFA ASEAN Cup 2026.

Pemanggilan tersebut menjadi kesempatan bagi Kenji untuk kembali merasakan atmosfer pertandingan internasional.

Dia akan bergabung dengan skuad Filipina yang dijadwalkan tampil dalam turnamen perdana FIFA ASEAN Cup 2026.

FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026.

Turnamen ini berbeda dari ASEAN Championship atau AFF Cup karena edisi perdana tersebut berada di bawah naungan FIFA dan masuk dalam kalender pertandingan internasional FIFA.

Status tersebut membuat klub memiliki kewajiban untuk melepas pemain yang mendapatkan panggilan tim nasional.

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Kondisi ini membuka peluang bagi sejumlah pemain untuk membela negaranya tanpa harus kehilangan hak memperkuat klub dalam agenda internasional tersebut.

Bagi Isenmulang Kalteng FC, pemanggilan Kenji menjadi kabar yang membanggakan.