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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 23 September 2026 | 13.46 WIB

Pernah Main di Liga Inggris! Soonsup-Bell Siap Antarkan Thailand Juara FIFA ASEAN Cup 2026

Soonsup-Bell membawa ambisi Thailand untuk meraih gelar FIFA ASEAN Cup 2026 di Indonesia. (FIFA) - Image

Soonsup-Bell membawa ambisi Thailand untuk meraih gelar FIFA ASEAN Cup 2026 di Indonesia. (FIFA)

JawaPos.com - Penyerang Thailand sekaligus lulusan akademi Chelsea Soonsup-Bell, membidik gelar FIFA ASEAN Cup 2026 bersama Thailand di Indonesia, 24 September–5 Oktober.

Pemain 22 tahun itu menegaskan siap memberikan kemampuan terbaik untuk membawa Changsuek menjadi juara sekaligus melihat langsung perkembangan sepak bola Asia Tenggara.

Mengapa Soonsup-Bell Memilih Thailand?

Keputusan Soonsup-Bell membela Thailand tidak lahir secara tiba-tiba karena ikatan dengan negara tersebut sudah tumbuh sejak kecil melalui keluarga.

Meski tumbuh dan mengembangkan karier sepak bola di Inggris, penyerang kelahiran Inggris itu selalu memiliki keinginan mengenakan seragam tim nasional Thailand.

Soonsup-Bell bahkan sempat membela Inggris pada level usia muda, tetapi pilihan untuk memperkuat Thailand tetap menjadi keinginannya.

Dikutip dari laman resmi FIFA, pemain yang kini berkarier di Port FC itu menyebut keputusan tersebut tidak sulit baginya.

"Tidak ada faktor yang meyakinkan selain keinginan saya bermain untuk Thailand," ungkap Soonsup-Bell.

"Saya selalu ingin datang dan bermain di sini karena inilah tempat saya merasa paling bahagia. Bagi saya, ini bukan keputusan sulit," lanjut dia.

Karier sepak bola Soonsup-Bell sendiri dibangun melalui akademi sejumlah klub Inggris.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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