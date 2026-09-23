Pernah Main di Liga Inggris! Soonsup-Bell Siap Antarkan Thailand Juara FIFA ASEAN Cup 2026

Soonsup-Bell membawa ambisi Thailand untuk meraih gelar FIFA ASEAN Cup 2026 di Indonesia. (FIFA)
JawaPos.com - Penyerang Thailand sekaligus lulusan akademi Chelsea Soonsup-Bell, membidik gelar FIFA ASEAN Cup 2026 bersama Thailand di Indonesia, 24 September–5 Oktober.
Pemain 22 tahun itu menegaskan siap memberikan kemampuan terbaik untuk membawa Changsuek menjadi juara sekaligus melihat langsung perkembangan sepak bola Asia Tenggara.
Keputusan Soonsup-Bell membela Thailand tidak lahir secara tiba-tiba karena ikatan dengan negara tersebut sudah tumbuh sejak kecil melalui keluarga.
Meski tumbuh dan mengembangkan karier sepak bola di Inggris, penyerang kelahiran Inggris itu selalu memiliki keinginan mengenakan seragam tim nasional Thailand.
Soonsup-Bell bahkan sempat membela Inggris pada level usia muda, tetapi pilihan untuk memperkuat Thailand tetap menjadi keinginannya.
Dikutip dari laman resmi FIFA, pemain yang kini berkarier di Port FC itu menyebut keputusan tersebut tidak sulit baginya.
"Tidak ada faktor yang meyakinkan selain keinginan saya bermain untuk Thailand," ungkap Soonsup-Bell.
"Saya selalu ingin datang dan bermain di sini karena inilah tempat saya merasa paling bahagia. Bagi saya, ini bukan keputusan sulit," lanjut dia.
Karier sepak bola Soonsup-Bell sendiri dibangun melalui akademi sejumlah klub Inggris.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?
Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu
10 Kali Sidang Kasus Kuota Haji, Saksi Beberkan Tak Ada Dugaan Kerugian Negara
Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas
Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022