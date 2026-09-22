Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Rabu, 23 September 2026 | 01.19 WIB

Komite Wasit Akui Gelandang Atletico Madrid Seharusnya Dapat Kartu Merah dalam Derby Madrid

ig @realmadrid - Image

ig @realmadrid

JawaPos.com - Kemenangan dramatis Atletico Madrid atas Real Madrid dalam derby Madrid ternyata masih menyisakan persoalan besar. Setelah berbagai keputusan wasit menjadi bahan perdebatan, Komite Teknis Wasit atau CTA disebut telah mengakui adanya kesalahan dalam salah satu insiden penting pertandingan.

Menurut Diario AS, CTA menilai gelandang Atletico Madrid, Kang-In Lee, seharusnya diusir dari lapangan karena tekel kerasnya terhadap Federico Valverde.

Insiden tersebut terjadi dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk Atletico. Yang membuat situasi semakin menjadi sorotan adalah karena pelanggaran tersebut tidak dihukum oleh wasit Ortiz Arias dan VAR juga tidak meminta sang pengadil melakukan peninjauan di pinggir lapangan.

Kang-In Lee Seharusnya Kartu Merah

Tekel Kang-In Lee terhadap Valverde menjadi salah satu insiden yang paling diperdebatkan setelah pertandingan. Pelanggaran tersebut bahkan membuat kapten Real Madrid mengalami masalah cedera.

Saat pertandingan berlangsung, Ortiz Arias tidak memberikan kartu merah kepada pemain Atletico tersebut. Tidak ada pula intervensi VAR untuk mengubah keputusan tersebut.

Namun, setelah melakukan evaluasi terhadap pertandingan, CTA disebut menilai pelanggaran tersebut layak mendapatkan kartu merah langsung.

Pengakuan tersebut kembali membuka perdebatan mengenai kinerja wasit dalam derby yang sejak peluit akhir sudah dipenuhi kontroversi.

Huijsen Memang Layak Diusir

CTA juga meninjau insiden lain yang melibatkan bek Real Madrid, Dean Huijsen. Dalam situasi tersebut, Huijsen melakukan pelanggaran terhadap Giuliano Simeone di dalam kotak penalti. Bek Madrid itu menarik lawannya tanpa terlihat berusaha merebut bola.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Atletico Madrid Sindir Jose Mourinho, Kylian Mbappe Ogah Kritik Wasit Usai Real Madrid Kalah 1-2 - Image
Sepak Bola Dunia

Atletico Madrid Sindir Jose Mourinho, Kylian Mbappe Ogah Kritik Wasit Usai Real Madrid Kalah 1-2

Selasa, 22 September 2026 | 14.54 WIB

Atletico Madrid Menangi Derby Madrid setelah Tekuk Real Madrid 2-1 - Image
Sepak Bola Dunia

Atletico Madrid Menangi Derby Madrid setelah Tekuk Real Madrid 2-1

Senin, 21 September 2026 | 12.28 WIB

Julián Álvarez Siap Menjadi Ancaman Atlético Madrid dalam Derbi Melawan Real Madrid - Image
Sepak Bola Dunia

Julián Álvarez Siap Menjadi Ancaman Atlético Madrid dalam Derbi Melawan Real Madrid

Senin, 21 September 2026 | 01.18 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

6

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

7

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang

10

Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore