Komite Wasit Akui Gelandang Atletico Madrid Seharusnya Dapat Kartu Merah dalam Derby Madrid

JawaPos.com - Kemenangan dramatis Atletico Madrid atas Real Madrid dalam derby Madrid ternyata masih menyisakan persoalan besar. Setelah berbagai keputusan wasit menjadi bahan perdebatan, Komite Teknis Wasit atau CTA disebut telah mengakui adanya kesalahan dalam salah satu insiden penting pertandingan.

Menurut Diario AS, CTA menilai gelandang Atletico Madrid, Kang-In Lee, seharusnya diusir dari lapangan karena tekel kerasnya terhadap Federico Valverde.

Insiden tersebut terjadi dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk Atletico. Yang membuat situasi semakin menjadi sorotan adalah karena pelanggaran tersebut tidak dihukum oleh wasit Ortiz Arias dan VAR juga tidak meminta sang pengadil melakukan peninjauan di pinggir lapangan.

Kang-In Lee Seharusnya Kartu Merah

Tekel Kang-In Lee terhadap Valverde menjadi salah satu insiden yang paling diperdebatkan setelah pertandingan. Pelanggaran tersebut bahkan membuat kapten Real Madrid mengalami masalah cedera.

Saat pertandingan berlangsung, Ortiz Arias tidak memberikan kartu merah kepada pemain Atletico tersebut. Tidak ada pula intervensi VAR untuk mengubah keputusan tersebut.

Namun, setelah melakukan evaluasi terhadap pertandingan, CTA disebut menilai pelanggaran tersebut layak mendapatkan kartu merah langsung.

Pengakuan tersebut kembali membuka perdebatan mengenai kinerja wasit dalam derby yang sejak peluit akhir sudah dipenuhi kontroversi.

Huijsen Memang Layak Diusir