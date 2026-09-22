Diego Simeone Tanggapi Protes José Mourinho terhadap Wasit

JawaPos.com - Real Madrid gagal mematahkan kutukan mereka di Metropolitano setelah takluk 2-1 dari Atlético Madrid dalam lanjutan La Liga. Namun, hasil pertandingan tersebut justru lebih banyak dibayangi kontroversi keputusan wasit ketimbang permainan di atas lapangan.

José Mourinho menjadi salah satu pihak yang paling vokal. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, pelatih Real Madrid itu menyoroti keputusan wasit yang menurutnya merugikan timnya, terutama terkait kartu merah Dean Huijsen dan sejumlah pelanggaran pemain Atlético Madrid.

Kini, Diego Simeone memberikan respons terhadap protes Mourinho.

Simeone Minta Pelatih Menghormati Wasit

Melansir Diario AS, Simeone menilai para pelatih klub besar memiliki pengaruh besar karena selalu berada di bawah sorotan. Karena itu, ia meminta semua pelatih, termasuk Mourinho, untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan kritik terhadap wasit.

“Kami menghormati semua yang dikatakan orang lain, tetapi kami harus memahami bahwa Flick, Mourinho, Pellegrini, Simeone, kami berada dalam posisi istimewa, dengan sorotan yang sangat besar sebagai pelatih, dan kami harus berhati-hati dengan apa yang kami katakan,” kata Simeone.

“Kita harus tahu bagaimana menghormati wasit dan sesama profesional. Ketika seseorang melanggar batasan rasa hormat itu, entah nama Anda Mourinho, Simeone, Flick, atau Pellegrini, itu tidak benar. Anda tidak seharusnya melanggar batasan itu.”

Mourinho sebelumnya mempermasalahkan dua insiden utama. Ia menilai pelanggaran Cristian Romero terhadap Jude Bellingham serta tekel Kang-In Lee kepada Federico Valverde seharusnya berujung kartu merah.

Bahkan, Mourinho membawa gambar kedua insiden tersebut dalam konferensi pers untuk memperkuat argumennya.