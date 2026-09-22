Kontroversi Laga Irlandia vs Israel, IFA Pamer Hadiah Nobel

JawaPos.com - Pelatih Timnas Irlandia Heimir Hallgrimsson menjadi sasaran kritik Asosiasi Sepak Bola Israel (IFA) terkait komentarnya mengenai laga Nations League antara kedua negara.

Timnas Irlandia dijadwalkan menghadapi Israel pada Senin (28/9) di Debrecen, Hungaria dan laga kandang pada 5 Oktober di Serbia. Namun, tekanan terhadap Federasi Sepak Bola Irlandia (FAI) untuk membatalkan pertandingan melawan Israel terus meningkat.

Tekanan terhadap FAI juga datang dari kelompok Irish Sport for Palestine. Lebih dari 160 insan olahraga telah menandatangani surat terbuka yang diterbitkan kelompok tersebut.

Dalam petisi itu, mereka meminta FAI mempertimbangkan kembali keputusan untuk tetap melaksanakan pertandingan melawan Israel.

Mantan pemain Timnas Irlandia Kevin Kilbane bahkan ikut menyuarakan dukungannya terhadap aksi penolakan laga itu dalam tulisannya di Irish Times.

“Irlandia seharusnya tidak bermain melawan Israel. Bukan di Dublin, bukan di Hungaria, dan tentunya bukan pertandingan kandang di Serbia,” tulis Kilbane.

Kevin Kilbane juga menyatakan bahwa dirinya akan mendukung FAI apabila federasi memutuskan menghadapi konsekuensi bersama dengan menolak pertandingan.

Ketegangan dengan IFA semakin besar setelah pelatih Timnas Irlandia Heimir Hallgrimsson mengutarakan pendapatnya saat mengumumkan skuad Irlandia pekan lalu.