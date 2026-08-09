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Minggu, 9 Agustus 2026 | 23.33 WIB

Didakwa Atas Kasus Kekerasan, Ivan Toney Terancam Absen Bela Timnas Inggris di Nations League

Ivan Toney hadapi dakwaan atas kasus penyerangan di klub malam. (@ivantoney1/Instagram) - Image

Ivan Toney hadapi dakwaan atas kasus penyerangan di klub malam. (@ivantoney1/Instagram)

JawaPos.com - Penyerang Timnas Inggris Ivan Toney resmi didakwa atas kasus penyerangan di sebuah klub malam kawasan Soho, London. Kasus itu mengancam Ivan Toney absen membela Timnas Inggris di Nations League.

Berdasar penyelidikan Kepolisian Metropolitan, pemain berusia 30 tahun itu diduga melakukan penyerangan yang menyebabkan korban mengalami luka fisik.

Insiden itu berlangsung di sebuah lokasi hiburan di Wardour Street pada 6 Desember 2025 dini hari. Berdasar keterangan polisi, laporan masuk pada pukul 00.47 waktu setempat.

Korban yang dilarikan ke rumah sakit dilaporkan tidak mengalami luka serius atau mengancam jiwa.

Toney diduga melakukan penyerangan dengan cara menanduk korban (headbutt). Toney pun sempat ditangkap di lokasi kejadian atas dugaan dua aksi penganiayaan dan satu tindakan kerusuhan, sebelum akhirnya dibebaskan dengan jaminan.

Toney dijadwalkan menjalani sidang perdana di Pengadilan Westminster Magistrates pada 24 September. Jadwal itu hanya berselang beberapa hari sebelum Timnas Inggris menghadapi juara dunia Spanyol dalam laga UEFA Nations League di Stadion Wembley pada 27 September.

Situasi itu membuat peluang Toney untuk kembali memperkuat skuad Inggris diragukan.

Hingga saat ini, Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) belum memberikan pernyataan resmi terkait status sang pemain. Melalui perwakilannya, Toney menyatakan telah mengetahui dakwaan tersebut.

“Ivan mengakui adanya tuduhan ini dan meskipun terkejut, ia menantikan kesempatan untuk membersihkan namanya di pengadilan,” ujar juru bicara Toney dikutip dari The Telegraph.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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