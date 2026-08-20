Nomor 10 Jadi Milik Cunha, Rashford Dikabarkan Kembali Pakai Nomor 14 di Manchester United

JawaPos.com - Marcus Rashford dikabarkan tidak akan meminta kembali nomor 10 yang kini sudah menjadi milik Matheus Cunha di Manchester United pada musim 2026/27.

Rashford memang memiliki hubungan cukup kuat dengan nomor 10 di Manchester United. Namun, situasinya berubah setelah ia meninggalkan Old Trafford dan menjalani masa peminjaman dalam 18 bulan terakhir.

Pemain berusia 28 tahun tersebut lebih dulu dipinjamkan ke Aston Villa sebelum melanjutkan kariernya bersama Barcelona. Bersama klub raksasa Spanyol itu, Rashford menggunakan nomor 14.

Barcelona sebenarnya memiliki opsi untuk mempermanenkan Rashford. Namun, kesepakatan tersebut tidak terwujud sehingga sang pemain akhirnya kembali ke Manchester United.

Kepulangannya ke Old Trafford membuat persoalan nomor punggung kembali menjadi perhatian. Ketika Rashford pergi, Manchester United memberikan nomor 10 kepada Matheus Cunha yang didatangkan dari Wolverhampton Wanderers.

Meski nomor tersebut sebelumnya identik dengan Rashford, ia disebut tidak akan meminta klub mengembalikannya. Rashford memilih menghormati Cunha dan tidak ingin membuat persoalan baru di dalam tim.

Sikap tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Rashford lebih fokus pada upayanya mengembalikan posisi di skuad Manchester United ketimbang memikirkan nomor punggung.

Rashford sudah mendapatkan kesempatan tampil kembali bersama Setan Merah dalam laga pramusim menghadapi AC Milan di Polandia, Sabtu lalu.