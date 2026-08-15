Manchester United Beri Marcus Rashford Kesempatan Baru Usai Masa Peminjaman Barcelona Berakhir

Marcus Rashford (Bein Sports)
JawaPos.com – Marcus Rashford kembali memiliki peluang untuk memperjuangkan tempatnya di Manchester United setelah menyelesaikan masa peminjaman di Barcelona.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (14/8), Penyerang asal Inggris itu kembali ke Carrington dengan masa depan yang sebelumnya diperkirakan akan membawanya meninggalkan klub secara permanen.
Namun, manajer Michael Carrick memberikan sinyal bahwa Rashford masih menjadi bagian dari rencana tim utama dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali peran pentingnya.
Carrick juga menilai sikap positif Rashford sejak kembali berlatih menunjukkan kesiapannya untuk membuka babak baru bersama Manchester United.
Rashford kembali ke Inggris setelah menjalani satu musim sebagai pemain pinjaman di Barcelona dan sebelumnya sempat memperkuat Aston Villa dengan status serupa.
Rashford belum tampil dalam pertandingan resmi Manchester United sejak Desember 2024 sehingga harus bekerja keras untuk kembali mendapatkan kepercayaan dan menit bermain.
Persaingan di lini serang juga menjadi tantangan karena Rashford harus bersaing dengan Matheus Cunha, Benjamin Sesko, dan Bryan Mbeumo.
Meski demikian, Carrick percaya Rashford memiliki kemampuan untuk memberikan dimensi berbeda dalam permainan Manchester United.
Kembalinya Rashford ke skuad dapat berlangsung dalam waktu dekat karena ia berpeluang tampil pada pertandingan persahabatan melawan AC Milan. Carrick menjelaskan bahwa Rashford, Lisandro Martínez, dan Kobbie Mainoo bergabung lebih lambat dalam latihan pramusim dibandingkan anggota skuad lainnya.
Situasi tersebut memberikan Rashford kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya masih layak mendapatkan peran penting di klub yang membesarkan namanya.
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