Gol Ferran Torres dan Marquinhos Bantu PSG Atasi Perlawanan Marseille 2-1

Marquinhos melakukan selebrasi setelah mencetak gol untuk Paris Saint-Germain dalam pertandingan Liga Prancis 2026/27 lawan Marseille di Stade Velodrome pada Senin (21/9). (X.com/Ligue1)
JawaPos.com - Paris Saint-Germain (PSG) mengatasi perlawanan Marseille dengan skor 2-1 pada Liga Prancis 2026/27 di Stade Velodrome, Marseille, Senin (21/9).
Ferran Torres dan Marquinhos menjadi pencetak gol untuk PSG, sementara Marseille membalas melalui Angel Gomes.
Marseille harus mengakhiri pertandingan dengan 10 pemain setelah Timothy Weah mendapat kartu merah pada menit ke-77.
Hasil tersebut membawa Les Parisiens ke peringkat keenam klasemen sementara dengan delapan poin dari lima pertandingan. PSG masih tertinggal lima poin dari AS Monaco yang berada di puncak klasemen
Sedangkan Marseille terpuruk di peringkat 17 dengan hanya mengumpulkan tiga poin, demikian laman resmi Ligue 1 dilansir dari Antara.
Kedua tim bermain ketat pada babak pertama.
Marseille dan PSG sama-sama kesulitan menciptakan peluang bersih sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum.
Kebuntuan baru terpecahkan pada menit ke-66.
Torres yang baru tujuh menit masuk ke lapangan, langsung memberikan dampak bagi PSG.
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Jawa Pos
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