Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antara
Senin, 21 September 2026 | 13.04 WIB

Gol Ferran Torres dan Marquinhos Bantu PSG Atasi Perlawanan Marseille 2-1

Marquinhos melakukan selebrasi setelah mencetak gol untuk Paris Saint-Germain dalam pertandingan Liga Prancis 2026/27 lawan Marseille di Stade Velodrome pada Senin (21/9). (X.com/Ligue1) - Image

Marquinhos melakukan selebrasi setelah mencetak gol untuk Paris Saint-Germain dalam pertandingan Liga Prancis 2026/27 lawan Marseille di Stade Velodrome pada Senin (21/9). (X.com/Ligue1)

JawaPos.com - Paris Saint-Germain (PSG) mengatasi perlawanan Marseille dengan skor 2-1 pada Liga Prancis 2026/27 di Stade Velodrome, Marseille, Senin (21/9).

Ferran Torres dan Marquinhos menjadi pencetak gol untuk PSG, sementara Marseille membalas melalui Angel Gomes.

Marseille harus mengakhiri pertandingan dengan 10 pemain setelah Timothy Weah mendapat kartu merah pada menit ke-77.

Hasil tersebut membawa Les Parisiens ke peringkat keenam klasemen sementara dengan delapan poin dari lima pertandingan. PSG masih tertinggal lima poin dari AS Monaco yang berada di puncak klasemen

Sedangkan Marseille terpuruk di peringkat 17 dengan hanya mengumpulkan tiga poin, demikian laman resmi Ligue 1 dilansir dari Antara.

Kedua tim bermain ketat pada babak pertama.

Marseille dan PSG sama-sama kesulitan menciptakan peluang bersih sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum.

Kebuntuan baru terpecahkan pada menit ke-66.

Torres yang baru tujuh menit masuk ke lapangan, langsung memberikan dampak bagi PSG.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Olympique Marseille vs PSG: Lucho Bisa Tentukan Masa Depan Genesio - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Olympique Marseille vs PSG: Lucho Bisa Tentukan Masa Depan Genesio

Minggu, 20 September 2026 | 18.18 WIB

Arsenal Tumbang 0-3 di Kandang Brighton - Image
Sepak Bola Dunia

Arsenal Tumbang 0-3 di Kandang Brighton

Minggu, 20 September 2026 | 12.53 WIB

Bungkam Brest, Ferran Torres Bawa PSG Amankan Kemenangan Perdana di Ligue 1 - Image
Sepak Bola Dunia

Bungkam Brest, Ferran Torres Bawa PSG Amankan Kemenangan Perdana di Ligue 1

Senin, 14 September 2026 | 14.44 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

6

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

7

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

10

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore