Sandro Mazzola Berpulang: Legenda Inter Milan dan Timnas Italia Meninggal di Usia 83 Tahun

JawaPos.com - Legenda Inter Milan dan Timnas Italia, Sandro Mazzola, meninggal dunia pada usia 83 tahun setelah lama berjuang melawan penyakit.

Mazzola dikenang sebagai salah satu pemain terbesar dalam sejarah Inter sekaligus bagian penting dari era kejayaan Grande Inter.

Mazzola merupakan putra dari Valentino Mazzola, kapten legendaris Torino yang meninggal dalam tragedi kecelakaan pesawat Superga pada 1949. Valentino merupakan salah satu pemain penting dalam skuad Torino yang dikenal sebagai salah satu tim terbaik Italia pada era tersebut.

Sandro Mazzola lalu mengikuti jejak ayahnya di dunia sepak bola dengan bergabung dengan Inter sejak masih muda dan menghabiskan seluruh karier profesionalnya bersama klub berjuluk Nerazzurri itu. Mazzola menjadi salah satu figur utama dalam kesuksesan Grande Inter di bawah asuhan pelatih legendaris Helenio Herrera. Mazzola memainkan peran penting ketika Inter meraih trofi Piala Champions Eropa pertamanya pada 1964.

Pada final yang berlangsung di Stadion Prater, Wina, Inter mengalahkan Real Madrid dengan skor 3-1. Mazzola mencetak dua gol dalam pertandingan itu dan menjadi salah satu pemain yang paling menentukan dalam keberhasilan Nerazzurri meraih gelar Eropa pertama mereka. Sepanjang kariernya bersama Inter, Mazzola mencatatkan 417 penampilan dan mencetak 116 gol. Mazzola membantu klub meraih empat gelar liga Italia, dua Piala Champions Eropa, serta dua Piala Interkontinental.

Mazzola juga menjadi bagian penting dari Timnas Italia dengan catatan 70 penampilan dan 22 gol. Bersama Gli Azzurri, Mazzola meraih gelar juara Piala Eropa 1968. Dua tahun kemudian, Mazzola turut membawa Italia melangkah hingga final Piala Dunia 1970 di Meksiko. Mazzola mengakhiri karier sebagai pemain pada 1977. Setelah gantung sepatu, Mazzola tetap berkiprah di dunia sepak bola dengan menjalankan sejumlah peran sebagai direktur di Inter dan Torino.

Dalam pernyataan melalui situs resminya, Inter mengenang Mazzola sebagai salah satu pemain terbesar yang pernah dimiliki klub. “Sandro Mazzola merupakan salah satu pesepak bola terhebat dalam sejarah dan bukan hanya dalam sejarah Nerazzurri, dia adalah kisah Inter: dia bergabung sejak kecil dan tidak pernah pergi” tulis Inter.

Wakil Presiden Inter sekaligus legenda klub, Javier Zanetti, turut menyampaikan belasungkawa kepada Mazzola. Zanetti menyebut Mazzola sebagai legenda yang akan selalu dikenang. “Kamu dulu dan akan selamanya tetap menjadi seorang legenda. Seorang pria sejati, cahaya penuntun, dan sosok berkelas, baik di lapangan maupun dalam kehidupan,” kata Zanetti dikutip dari situs resmi UEFA.