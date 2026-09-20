5 Manajer Premier League Mulai Hadapi Tekanan Setelah Hasil Tim Mengecewakan Pada Awal Musim

JawaPos.com – Sejumlah 5 manajer Premier League menghadapi tekanan setelah tim masing-masing gagal menunjukkan performa sesuai harapan pada awal musim.

Jeda internasional yang segera berlangsung membuat pertandingan akhir pekan menjadi kesempatan penting bagi kelima pelatih tersebut untuk memperbaiki situasi.

Berikut 5 manajer Premier League yang mulai hadapi tekanan karena performa tim yang dinilai tidak sesuai dengan ekspektasi, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (19/9).

1. Michael Carrick – Manchester United

Michael Carrick menghadapi sorotan setelah Manchester United hanya meraih satu kemenangan dalam empat pertandingan Premier League musim ini. Kekalahan 2-3 dari Brighton setelah sempat unggul 2-0 di Old Trafford turut meningkatkan tekanan terhadap Carrick, terlebih kekalahan tersebut menjadi yang pertama bagi United di kandang setelah unggul dua gol dalam 50 tahun.

Pertandingan melawan Fulham menjadi kesempatan bagi United untuk memperbaiki hasil sebelum jeda internasional dan meredakan pertanyaan mengenai masa depan Carrick.

2. Álvaro Arbeloa – Fulham