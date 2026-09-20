Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Senin, 21 September 2026 | 01.24 WIB

5 Manajer Premier League Mulai Hadapi Tekanan Setelah Hasil Tim Mengecewakan Pada Awal Musim

Frank Lampard (Bein Sports) - Image

Frank Lampard (Bein Sports)

JawaPos.com – Sejumlah 5 manajer Premier League menghadapi tekanan setelah tim masing-masing gagal menunjukkan performa sesuai harapan pada awal musim.

Jeda internasional yang segera berlangsung membuat pertandingan akhir pekan menjadi kesempatan penting bagi kelima pelatih tersebut untuk memperbaiki situasi.

Berikut 5 manajer Premier League yang mulai hadapi tekanan karena performa tim yang dinilai tidak sesuai dengan ekspektasi, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (19/9).

1.     Michael Carrick – Manchester United

Michael Carrick menghadapi sorotan setelah Manchester United hanya meraih satu kemenangan dalam empat pertandingan Premier League musim ini. Kekalahan 2-3 dari Brighton setelah sempat unggul 2-0 di Old Trafford turut meningkatkan tekanan terhadap Carrick, terlebih kekalahan tersebut menjadi yang pertama bagi United di kandang setelah unggul dua gol dalam 50 tahun.

Pertandingan melawan Fulham menjadi kesempatan bagi United untuk memperbaiki hasil sebelum jeda internasional dan meredakan pertanyaan mengenai masa depan Carrick.

2.     Álvaro Arbeloa – Fulham

Álvaro Arbeloa belum meraih kemenangan di Premier League setelah Fulham mengawali musim dengan tiga kekalahan dan satu hasil imbang. Hasil imbang melawan Liverpool sedikit mengurangi tekanan, sedangkan kemenangan atas West Ham United di Carabao Cup memberikan tambahan kepercayaan diri bagi tim.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Susunan Pemain Brentford FC vs Chelsea: Pensioners Mulai Menebar Teror - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Susunan Pemain Brentford FC vs Chelsea: Pensioners Mulai Menebar Teror

Jumat, 18 September 2026 | 17.55 WIB

Chelsea Ganti Pemilik, Clearlake Capital Pegang Kendali Penuh - Image
Sepak Bola Dunia

Chelsea Ganti Pemilik, Clearlake Capital Pegang Kendali Penuh

Jumat, 18 September 2026 | 17.47 WIB

Roberto De Zerbi Nirmenang di Premier League, Malah Mengaku Pelatih Terbaik Dunia - Image
Sepak Bola Dunia

Roberto De Zerbi Nirmenang di Premier League, Malah Mengaku Pelatih Terbaik Dunia

Rabu, 16 September 2026 | 18.23 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang

3

Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

6

Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang

7

Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium

8

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi

10

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore