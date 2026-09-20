Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Senin, 21 September 2026 | 01.22 WIB

Michael Olise Cetak Hat-Trick Spektakuler Saat Bayern Munich Menang Telak 7-0 atas Union Berlin

Michael Olise cetak hat-trick spektakuler saat bayern munich menang telak atas union berlin (Flashscore)

JawaPos.com – Bayern Munich meraih kemenangan telak 7-0 atas Union Berlin, dengan Michael Olise mencetak hat-trick dalam penampilan gemilangnya.

Dilansir dari laman Flashscore pada Minggu (20/9), Jamal Musiala membuka keunggulan Bayern melalui tembakan keras dari luar kotak penalti sebelum Harry Kane menggandakan skor lewat eksekusi penalti.

Olise kemudian mencetak gol keduanya sebelum turun minum melalui tembakan akurat dari luar kotak penalti yang mengarah ke sudut atas gawang.

Bayern semakin dominan setelah jeda dan Kane mencetak gol keduanya melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Olise.

Ismael Saibari turut mencatatkan gol pertamanya untuk Bayern sebelum Olise kembali menciptakan peluang berbahaya dan akhirnya mencetak gol ketiganya melalui tendangan melengkung yang spektakuler.

Hat-trick tersebut menjadi yang pertama bagi Olise bersama Bayern sekaligus melengkapi kemenangan besar tim asuhan Vincent Kompany atas Union Berlin.

Kemenangan 7-0 tersebut menjadi kekalahan terberat Union Berlin di kompetisi tersebut dan membuat mereka kebobolan 17 gol sepanjang musim.

Di sisi lain, Kane mencetak gol ke-100 di Bundesliga hanya dalam 98 penampilan, atau 31 pertandingan lebih sedikit dibandingkan pencetak rekor sebelumnya.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bayern Munchen Pesta Gol Lawan Union Berlin, Harry Kane Ingin Die Roten Konsisten - Image
Sepak Bola Dunia

Bayern Munchen Pesta Gol Lawan Union Berlin, Harry Kane Ingin Die Roten Konsisten

Minggu, 20 September 2026 | 04.28 WIB

Prediksi Susunan Pemain Bayern Munchen vs Union Berlin: Harap Luis Diaz Cetak Gol - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Susunan Pemain Bayern Munchen vs Union Berlin: Harap Luis Diaz Cetak Gol

Sabtu, 19 September 2026 | 00.45 WIB

Prediksi Skor Bayern Munchen vs Union Berlin di Liga Jerman: Die Roten Diprediksi Libas Tim Tamu - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Bayern Munchen vs Union Berlin di Liga Jerman: Die Roten Diprediksi Libas Tim Tamu

Jumat, 18 September 2026 | 18.30 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang

3

Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

6

Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang

7

Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium

8

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi

10

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore