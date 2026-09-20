Michael Olise Cetak Hat-Trick Spektakuler Saat Bayern Munich Menang Telak 7-0 atas Union Berlin

Michael Olise cetak hat-trick spektakuler saat bayern munich menang telak atas union berlin (Flashscore)

JawaPos.com – Bayern Munich meraih kemenangan telak 7-0 atas Union Berlin, dengan Michael Olise mencetak hat-trick dalam penampilan gemilangnya.

Dilansir dari laman Flashscore pada Minggu (20/9), Jamal Musiala membuka keunggulan Bayern melalui tembakan keras dari luar kotak penalti sebelum Harry Kane menggandakan skor lewat eksekusi penalti.

Olise kemudian mencetak gol keduanya sebelum turun minum melalui tembakan akurat dari luar kotak penalti yang mengarah ke sudut atas gawang.

Bayern semakin dominan setelah jeda dan Kane mencetak gol keduanya melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Olise.

Ismael Saibari turut mencatatkan gol pertamanya untuk Bayern sebelum Olise kembali menciptakan peluang berbahaya dan akhirnya mencetak gol ketiganya melalui tendangan melengkung yang spektakuler.

Hat-trick tersebut menjadi yang pertama bagi Olise bersama Bayern sekaligus melengkapi kemenangan besar tim asuhan Vincent Kompany atas Union Berlin.

Kemenangan 7-0 tersebut menjadi kekalahan terberat Union Berlin di kompetisi tersebut dan membuat mereka kebobolan 17 gol sepanjang musim.