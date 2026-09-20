Inter Miami Mengincar 2 Trofi untuk Mewujudkan Treble Bersama Lionel Messi

Lionel Messi (Bein Sports)
JawaPos.com – Inter Miami masih berpeluang meraih tiga trofi pada 2026 setelah Lionel Messi dan kawan-kawan menjuarai Piala Campeones dengan mengalahkan Cruz Azul 2-0.
Dilansir dari lamab Bein Sports pada Sabtu (19/9), Gelar tersebut menjadi trofi kelima dalam sejarah klub sekaligus menjadi awal sempurna bagi Cristian “Kily” González sebagai pelatih kepala.
Setelah meraih satu gelar, Inter Miami kini membidik Supporters’ Shield dan berupaya mempertahankan gelar MLS Cup yang diraih pada 2025.
Messi menjadi salah satu pemain kunci dalam perjalanan Inter Miami setelah mencetak gol ke-100 untuk klub tersebut dalam 115 pertandingan resmi.
Pemain asal Argentina itu mencetak 11 gol pada 2023, 23 gol pada 2024, 43 gol pada 2025, dan telah menambah 23 gol pada 2026, serta memberikan assist untuk gol Casemiro dalam kemenangan atas Cruz Azul.
Inter Miami selanjutnya harus mengejar Nashville SC yang memimpin klasemen dengan 54 poin, sedangkan Miami mengoleksi 45 poin dari 25 pertandingan dan masih memiliki sembilan laga musim reguler.
Peluang meraih Supporters’ Shield akan ditentukan melalui sisa musim reguler sebelum babak playoff MLS Cup 2026 digelar setelah musim berakhir pada 7 November.
Inter Miami juga berstatus sebagai juara bertahan MLS Cup sehingga Messi memiliki dua trofi utama yang masih dapat diraih sebelum akhir 2026.
Dengan demikian, Inter Miami berpeluang menutup tahun dengan tiga trofi apabila mampu mempertahankan gelar MLS Cup sekaligus merebut Supporters’ Shield.
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