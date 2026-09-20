Prediksi Skor Bayer Leverkusen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Berakhir Imbang

Bayer Leverkusen dan RB Leipzig diprediksi bermain ketat dalam lanjutan Liga Jerman di BayArena. (Leverkusen)
JawaPos.com — Bayer Leverkusen menjamu RB Leipzig di BayArena pada Minggu (20/9/2026) pukul 20.30 WIB dalam lanjutan Liga Jerman 2026/2027.
Kedua tim sama-sama mengoleksi empat poin dari tiga pertandingan dan membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di papan tengah klasemen.
Duel ini diprediksi berakhir imbang 2-2 setelah kedua tim menunjukkan performa yang belum stabil.
Bayer Leverkusen datang dengan modal kemenangan 2-0 atas NK Celje di Liga Europa pada Rabu, hasil yang bisa menjadi suntikan kepercayaan diri sebelum kembali berlaga di Bundesliga.
Die Werkself juga sedang memburu kemenangan beruntun untuk pertama kalinya musim ini setelah hanya meraih satu kemenangan dalam tiga pertandingan liga.
Awal musim Bayer Leverkusen memang belum sepenuhnya meyakinkan setelah mereka secara mengejutkan kalah 2-3 dari klub promosi Elversberg pada laga pembuka.
Pasukan Carles Martinez Novell kemudian bangkit dengan kemenangan telak 4-0 atas Union Berlin pada 5 September sebelum bermain imbang 2-2 melawan Augsburg sepekan berikutnya.
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Melawan Augsburg, Bayer Leverkusen bahkan membutuhkan gol Patrik Schick pada menit ke-89 untuk membawa pulang satu poin.
Hasil tersebut membuat Bayer Leverkusen berada di posisi ketujuh dengan empat poin, tetapi kemenangan di kandang dapat membawa mereka menembus lima besar klasemen.
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