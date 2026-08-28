Prediksi Skor FC Koln vs Hoffenheim: Die Kraichgauer Berpeluang Pesta Gol di RheinEnergieStadion

JawaPos.com — FC Koln akan menjamu Hoffenheim pada laga pembuka Bundesliga di RheinEnergieStadion, Sabtu (29/8/2026) pukul 20.30 WIB, setelah kedua tim sama-sama menang di DFB-Pokal.

Hoffenheim lebih diunggulkan karena musim lalu hanya terpaut satu poin dari zona Liga Champions dan kini datang dengan kekuatan baru setelah menggelontorkan lebih dari £60 juta untuk pemain anyar.

FC Koln Ingin Hindari Drama Degradasi FC Koln harus memperbaiki performa jika tidak ingin kembali terjebak dalam persaingan papan bawah Bundesliga.

Musim lalu, Die Billy Goats hanya meraih tujuh kemenangan liga dan cuma sekali menang dalam 14 pertandingan terakhir, tetapi hasil tersebut cukup untuk memastikan mereka bertahan di kasta tertinggi.

Kampanye FC Koln bahkan ditutup dengan kekalahan telak 1-5 dari Bayern Munich.

Situasi itu membuat klub melakukan perubahan di kursi pelatih dengan menunjuk Rene Wagner menggantikan Lukas Kwasniok pada Maret, sebelum memberinya mandat membangun tim untuk musim penuh pertamanya.

Wagner mendapat dukungan besar di bursa transfer musim panas.

FC Koln mendatangkan Jahmai Simpson-Pusey, Luka Lochoshvili, Tom Krauss, Reigan Heskey, dan Paul Okon-Engstler, sementara Jakub Kaminski dilepas ke Benfica dengan nilai transfer £15 juta.