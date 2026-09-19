Prediksi Skor Toulouse vs Le Havre di Liga Prancis: Duel Papan Bawah Rawan Berakhir Imbang

Toulouse dan Le Havre sama-sama memburu kemenangan pertama di Ligue 1 2026/2027. (Le Havre)
JawaPos.com — Toulouse dan Le Havre sama-sama memburu kemenangan pertama di Ligue 1 2026/2027 saat bertemu di Stadium de Toulouse, Minggu (20/9/2026) pukul 01.45 WIB.
Kedua tim baru mengoleksi 2 poin dari empat pertandingan, sehingga duel pekan kelima ini menjadi kesempatan penting untuk keluar dari papan bawah sekaligus menghentikan tren tanpa kemenangan.
Toulouse datang dengan modal performa yang belum meyakinkan setelah hanya mengumpulkan 2 poin dari empat pertandingan Ligue 1.
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Tim asuhan Jens Berthel Askou itu menempati peringkat ke-17 dan berada di zona degradasi otomatis setelah mengawali musim dengan catatan 1 kekalahan, 2 hasil imbang, dan 1 kekalahan lainnya.
Hasil terbaru Toulouse sebenarnya menunjukkan daya juang ketika menghadapi Lorient.
Sempat tertinggal 0-2, Toulouse mampu mencetak dua gol balasan melalui Casper Tengstedt dan Thomas Jorgensen untuk mengamankan skor 2-2 sekaligus membawa pulang satu poin.
Namun, hasil tersebut belum cukup menutupi masalah yang muncul sejak awal musim.
Toulouse tercatat belum memenangkan lima pertandingan Ligue 1 secara beruntun jika menghitung laga dari musim lalu, sekaligus berisiko mengulang start terburuk mereka sejak kembali ke kasta teratas pada musim 2022/2023.
Masalah disiplin juga menjadi perhatian utama.
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