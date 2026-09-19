Prediksi Skor Toulouse vs Le Havre di Liga Prancis: Duel Papan Bawah Rawan Berakhir Imbang

JawaPos.com — Toulouse dan Le Havre sama-sama memburu kemenangan pertama di Ligue 1 2026/2027 saat bertemu di Stadium de Toulouse, Minggu (20/9/2026) pukul 01.45 WIB.

Kedua tim baru mengoleksi 2 poin dari empat pertandingan, sehingga duel pekan kelima ini menjadi kesempatan penting untuk keluar dari papan bawah sekaligus menghentikan tren tanpa kemenangan.

Toulouse Ingin Akhiri Start Buruk di Ligue 1 Toulouse datang dengan modal performa yang belum meyakinkan setelah hanya mengumpulkan 2 poin dari empat pertandingan Ligue 1.

Tim asuhan Jens Berthel Askou itu menempati peringkat ke-17 dan berada di zona degradasi otomatis setelah mengawali musim dengan catatan 1 kekalahan, 2 hasil imbang, dan 1 kekalahan lainnya.

Hasil terbaru Toulouse sebenarnya menunjukkan daya juang ketika menghadapi Lorient.

Sempat tertinggal 0-2, Toulouse mampu mencetak dua gol balasan melalui Casper Tengstedt dan Thomas Jorgensen untuk mengamankan skor 2-2 sekaligus membawa pulang satu poin.

Namun, hasil tersebut belum cukup menutupi masalah yang muncul sejak awal musim.

Toulouse tercatat belum memenangkan lima pertandingan Ligue 1 secara beruntun jika menghitung laga dari musim lalu, sekaligus berisiko mengulang start terburuk mereka sejak kembali ke kasta teratas pada musim 2022/2023.