Prediksi Skor Angers vs Troyes di Liga Prancis: Tuan Rumah Bisa Menang Tipis di Kandang

JawaPos.com — Angers berpeluang meraih kemenangan tipis saat menjamu Troyes di Stade Raymond Kopa pada Sabtu dalam lanjutan Ligue 1 2026/2027.

Angers datang setelah bermain imbang 0-0 melawan Le Havre, sementara Troyes menelan kekalahan 0-2 dari Lille, membuat duel ini penting bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Angers sejauh ini menempati posisi ke-11 klasemen Ligue 1 dengan koleksi empat poin dari empat pertandingan. Les Scoistes hanya unggul dua poin atas zona playoff degradasi, tetapi masih memiliki tujuh tim di bawah mereka.

Performa tersebut menunjukkan Angers belum sepenuhnya konsisten pada awal musim.

Mereka mencatat dua kekalahan, satu kemenangan, dan satu hasil imbang dalam empat pertandingan pertama, dengan kemenangan diraih saat bertandang ke markas Auxerre lewat skor 3-1.

Angers Ingin Akhiri Tren Buruk di Kandang Pertandingan melawan Troyes menjadi kesempatan bagi Angers untuk meraih poin kandang pertama musim ini. Stephane Gilli juga berpeluang mendapatkan kemenangan kandang pertamanya sebagai pelatih Angers di kompetisi Ligue 1.

Masalahnya, performa Angers di Stade Raymond Kopa masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Mereka sudah kehilangan poin dalam delapan pertandingan kandang beruntun di Ligue 1 dan tidak pernah mencetak lebih dari satu gol dalam rangkaian pertandingan tersebut.