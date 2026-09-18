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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 18 September 2026 | 15.06 WIB

Prediksi Skor Monaco vs Lens di Liga Prancis: Les Rouge et Blanc Menang di Stade Louis II

Monaco diunggulkan kalahkan Lens di Liga Prancis. (Monaco) - Image

Monaco diunggulkan kalahkan Lens di Liga Prancis. (Monaco)

JawaPos.com — Monaco berpeluang kembali ke puncak klasemen sementara Ligue 1 saat menjamu Lens di Stade Louis II, Sabtu (19/9/2026) pukul 01.45 WIB.

Les Monegasques datang dengan catatan tiga kemenangan dan satu hasil imbang dalam empat laga liga, sedangkan Lens menempati posisi ke-10 setelah bermain 2-2 melawan Le Mans pada pekan sebelumnya.

Monaco Incar Kemenangan untuk Kembali ke Puncak

Monaco kehilangan posisi pertama setelah ditahan Strasbourg 1-1, tetapi hasil imbang tersebut menjadi satu-satunya laga ketika mereka gagal meraih kemenangan di Ligue 1 musim ini.

Tambahan tiga poin melawan Lens akan membawa Monaco kembali ke posisi teratas, sementara hasil imbang tetap cukup untuk membuat mereka mengoleksi poin dalam lima pertandingan pertama.

Pertahanan menjadi salah satu modal utama Monaco pada awal musim 2026/2027 karena mereka baru kebobolan dua gol dalam empat pertandingan.

Les Monegasques juga memiliki rata-rata kebobolan hanya 0,5 gol per pertandingan, sekaligus menjadi salah satu catatan pertahanan terbaik di kompetisi.

Monaco juga memiliki rekor kandang yang cukup kuat saat bermain di Stade Louis II pada bulan ini.

Mereka belum kalah dalam lima pertandingan kandang terakhir di kompetisi domestik pada periode tersebut, dengan kekalahan liga terakhir di markas sendiri pada September terjadi saat menghadapi Nice pada 2023.

Lens Punya Rekor Tandang yang Patut Diwaspadai

Lens tetap membawa ancaman meski performa mereka di Ligue 1 belum konsisten.

Editor: Edi Yulianto
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