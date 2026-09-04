Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Monaco di Liga Prancis: Les Rouge et Blanc Curi 3 Poin Tandang!

Paris Saint-Germain menghadapi Monaco pada pekan ketiga Liga Prancis dengan Les Monegasques lebih diunggulkan berkat dua kemenangan beruntun. (PSG)
JawaPos.com — Paris Saint-Germain berpeluang kembali gagal meraih kemenangan saat menjamu Monaco pada pekan ketiga Liga Prancis di Parc des Princes, Sabtu (5/9/2026) pukul 02.05 WIB.
Monaco datang sebagai pemuncak klasemen dengan enam poin sempurna, sedangkan Paris Saint-Germain baru mengoleksi dua poin dari dua laga setelah bermain imbang 2-2 melawan Lille pada pertandingan sebelumnya.
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Monaco memiliki modal lebih meyakinkan untuk mencuri tiga poin dari markas Paris Saint-Germain karena mereka menjadi satu-satunya tim Liga Prancis yang masih mencatatkan rekor 100 persen setelah dua pertandingan.
Tim asuhan Filipe Luis juga baru saja mengalahkan Marseille 2-0, sekaligus memperpanjang awal sempurna mereka pada musim 2026/2027.
Sebaliknya, Paris Saint-Germain belum menemukan performa terbaik meski berstatus juara Liga Champions musim lalu dan menguasai pertandingan dengan sangat dominan.
Pasukan Luis Enrique mencatat rata-rata penguasaan bola 71,1 persen dalam dua pertandingan awal, tetapi dominasi tersebut belum berbanding lurus dengan hasil karena mereka baru mengumpulkan dua poin.
Paris Saint-Germain bahkan selalu membutuhkan waktu hingga setelah menit ke-70 untuk mencetak gol dalam dua pertandingan liga musim ini.
Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah serius karena Monaco justru tampil solid dengan belum kebobolan satu gol pun dalam dua laga pembuka.
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Paris Saint-Germain memang menunjukkan karakter kuat untuk menghindari kekalahan, tetapi konsistensi menjadi masalah utama mereka pada awal musim.
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Jawa Pos
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