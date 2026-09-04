Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Monaco di Liga Prancis: Les Rouge et Blanc Curi 3 Poin Tandang!

JawaPos.com — Paris Saint-Germain berpeluang kembali gagal meraih kemenangan saat menjamu Monaco pada pekan ketiga Liga Prancis di Parc des Princes, Sabtu (5/9/2026) pukul 02.05 WIB.

Monaco datang sebagai pemuncak klasemen dengan enam poin sempurna, sedangkan Paris Saint-Germain baru mengoleksi dua poin dari dua laga setelah bermain imbang 2-2 melawan Lille pada pertandingan sebelumnya.

Mengapa Monaco lebih diunggulkan? Monaco memiliki modal lebih meyakinkan untuk mencuri tiga poin dari markas Paris Saint-Germain karena mereka menjadi satu-satunya tim Liga Prancis yang masih mencatatkan rekor 100 persen setelah dua pertandingan.

Tim asuhan Filipe Luis juga baru saja mengalahkan Marseille 2-0, sekaligus memperpanjang awal sempurna mereka pada musim 2026/2027.

Sebaliknya, Paris Saint-Germain belum menemukan performa terbaik meski berstatus juara Liga Champions musim lalu dan menguasai pertandingan dengan sangat dominan.

Pasukan Luis Enrique mencatat rata-rata penguasaan bola 71,1 persen dalam dua pertandingan awal, tetapi dominasi tersebut belum berbanding lurus dengan hasil karena mereka baru mengumpulkan dua poin.

Paris Saint-Germain bahkan selalu membutuhkan waktu hingga setelah menit ke-70 untuk mencetak gol dalam dua pertandingan liga musim ini.

Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah serius karena Monaco justru tampil solid dengan belum kebobolan satu gol pun dalam dua laga pembuka.