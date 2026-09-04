Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 4 September 2026 | 18.13 WIB

Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Monaco di Liga Prancis: Les Rouge et Blanc Curi 3 Poin Tandang!

Paris Saint-Germain menghadapi Monaco pada pekan ketiga Liga Prancis dengan Les Monegasques lebih diunggulkan berkat dua kemenangan beruntun. (PSG) - Image

Paris Saint-Germain menghadapi Monaco pada pekan ketiga Liga Prancis dengan Les Monegasques lebih diunggulkan berkat dua kemenangan beruntun. (PSG)

JawaPos.com — Paris Saint-Germain berpeluang kembali gagal meraih kemenangan saat menjamu Monaco pada pekan ketiga Liga Prancis di Parc des Princes, Sabtu (5/9/2026) pukul 02.05 WIB.

Monaco datang sebagai pemuncak klasemen dengan enam poin sempurna, sedangkan Paris Saint-Germain baru mengoleksi dua poin dari dua laga setelah bermain imbang 2-2 melawan Lille pada pertandingan sebelumnya.

Mengapa Monaco lebih diunggulkan?

Monaco memiliki modal lebih meyakinkan untuk mencuri tiga poin dari markas Paris Saint-Germain karena mereka menjadi satu-satunya tim Liga Prancis yang masih mencatatkan rekor 100 persen setelah dua pertandingan.

Tim asuhan Filipe Luis juga baru saja mengalahkan Marseille 2-0, sekaligus memperpanjang awal sempurna mereka pada musim 2026/2027.

Sebaliknya, Paris Saint-Germain belum menemukan performa terbaik meski berstatus juara Liga Champions musim lalu dan menguasai pertandingan dengan sangat dominan.

Pasukan Luis Enrique mencatat rata-rata penguasaan bola 71,1 persen dalam dua pertandingan awal, tetapi dominasi tersebut belum berbanding lurus dengan hasil karena mereka baru mengumpulkan dua poin.

Paris Saint-Germain bahkan selalu membutuhkan waktu hingga setelah menit ke-70 untuk mencetak gol dalam dua pertandingan liga musim ini.

Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah serius karena Monaco justru tampil solid dengan belum kebobolan satu gol pun dalam dua laga pembuka.

Bagaimana performa Paris Saint-Germain?

Paris Saint-Germain memang menunjukkan karakter kuat untuk menghindari kekalahan, tetapi konsistensi menjadi masalah utama mereka pada awal musim.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
PSG Konfiden Quintuple Juara Ligue 1! Pakai Tiga Kiper dalam Satu Musim, Luis Enrique Akui Jadi Gelar Tersulit - Image
Sepak Bola Dunia

PSG Konfiden Quintuple Juara Ligue 1! Pakai Tiga Kiper dalam Satu Musim, Luis Enrique Akui Jadi Gelar Tersulit

Jumat, 15 Mei 2026 | 15.14 WIB

Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!

Jumat, 4 September 2026 | 18.17 WIB

Prediksi Skor Bali United vs PSS Sleman di Laga Pembuka Super League: Serdadu Tridatu Menang Tipis - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Bali United vs PSS Sleman di Laga Pembuka Super League: Serdadu Tridatu Menang Tipis

Jumat, 4 September 2026 | 18.08 WIB

Terpopuler

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai - Image
1

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

2

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

3

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

4

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

7

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

8

35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo

9

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

10

Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore