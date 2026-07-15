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Antara
Rabu, 15 Juli 2026 | 19.10 WIB

Prediksi Inggris vs Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026: Noni Madueke Tegaskan Three Lions dalam Kondisi Percaya Diri Tinggi!

Pemain timnas Inggris Noni Madueke. (Dok. Noni Madueke) - Image

Pemain timnas Inggris Noni Madueke. (Dok. Noni Madueke)

JawaPos.com - Penyerang sayap Timnas Inggris Noni Madueke menegaskan timnya dalam kondisi percaya diri jelang menghadapi Timnas Argentina pada partai semifinal Piala Dunia 2026, dikutip dari ANTARA.

Dikutip dari laman resmi Timnas Inggris, Rabu, Inggris adalah tim pemenang dan menegaskan mereka harus fokus kepada diri sendiri dibanding memikirkan tim lain.

"Saya rasa tim lain akan lebih khawatir mengenai kami," ujar Madueke.

Inggris kembali berlaga pada semifinal Piala Dunia setelah berhasil mengalahkan Timnas Norwegia pada babak perempat final dengan skor 2-1 berkat dua gol yang dicetak oleh Jude Bellingham.

Ini merupakan semifinal Piala Dunia kedua Inggris dalam 10 tahun terakhir setelah pada edisi 2018 mereka mampu menembus semifinal sebelum akhirnya dihentikan Kroasia.

Pemain klub Liga Inggris Arsenal itu melanjutkan kini hubungan antar pemain di dalam skuad The Three Lions semakin erat dan hal tersebut bisa menjadi modal penting untuk membidik target tertinggi.

"Pengalamannya sangat baik sejauh ini, saat kita memasuki minggu terakhir. Kini saatnya untuk menuntaskannya dengan gemilang," ungkap Madueke.

Inggris dijadwalkan akan menghadapi Argentina pada partai semifinal Piala Dunia 2026 di Stadion Mercedes-Benz, Atlanta, Kamis (16/7) pukul 02.00 WIB.

The Three Lions tentu ingin mengulangi sukses 60 tahun silam ketika mereka berhasil menembus partai final dan menjadi juara pada Piala Dunia 1966 di Inggris.

Editor: Banu Adikara
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