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Rizka Perdana Putra
Rabu, 19 Agustus 2026 | 23.57 WIB

Terungkap! Perseteruan Pep Guardiola dan Kyle Walker Jadi Alasan Kepergian dari Man City

Perseteruan Pep Guardiola dan Kyle Walker terungkap dalam film dokumenter terbaru Manchester City setelah keduanya terlibat cekcok di ruang ganti. (Dok. Premier League) - Image

Perseteruan Pep Guardiola dan Kyle Walker terungkap dalam film dokumenter terbaru Manchester City setelah keduanya terlibat cekcok di ruang ganti. (Dok. Premier League)

JawaPos.com - Berstatus kapten, kepergian Kyle Walker dari Manchester City pada Januari 2025 menimbulkan tanda tanya. Walker dipinjamkan ke AC Milan saat itu lalu hengkang ke Burnley FC pada musim panas 2025.

Di balik kepergian Walker, ternyata ada perseteruan dirinya dengan Pep Guardiola, pelatih City saat itu.

Fakta tersebut muncul di film dokumenter City terbaru dari Amazon Prime. Kejadiannya setelah The Citizens, sebutan City, keok 0-2 oleh Liverpool FC (LFC) di Anfield pada 1 Desember 2024. Saat itu Walker kehilangan bola yang berakibat penalti untuk LFC pada menit ke-78.

“Kyle harus tahu bahwa kalau dia kehilangan bola, maka akan terjadi gol,” kata Pep di ruang ganti setelah laga.

Walker pun emosi karena merasa dijadikan kambing hitam kekalahan. Menurut Pep, Walker harus disebut karena statusnya sebagai kapten tim. Walker pun membalasnya.

“Oke. Berarti kamu memang tidak ingin aku menjadi kaptenmu,” ucap Walker yang akhirnya mengakhiri delapan tahun masa baktinya bersama City. 

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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